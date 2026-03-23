Arriva il dato definitivo sulla città di Reggio Calabria, dove il referendum si chiude con un risultato estremamente equilibrato. Con 196 sezioni scrutinate su 196, il Sì prevale con 35.880 voti pari al 50,81%, mentre il No si ferma a 34.741 preferenze, al 49,19%.

Uno scarto di poco più di mille voti che conferma una città divisa quasi perfettamente a metà, con un confronto rimasto aperto fino all’ultima scheda. Un risultato che si muove in controtendenza rispetto al quadro nazionale e che restituisce a Reggio Calabria un profilo elettorale autonomo, segnato da un equilibrio serrato tra i due fronti.

Complessivamente hanno votato 71.047 elettori, pari al 53,55%, con 318 schede nulle, 108 bianche e nessuna scheda contestata. Un dato che certifica la partecipazione e chiude uno scrutinio combattuto fino all’ultimo voto.