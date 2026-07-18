L’incontro tra Parchi marini, cultura e identità dove dialogano Jonio e Tirreno. È il giorno della Festa regionale degli itinerari, delle aree protette e del cicloturismo nella Calabria Straordinaria. Nigiotti testimonial della sostenibilità tra i giovani

Nell’unico punto d’Europa in cui la terra si assottiglia fino a far dialogare due mari, la Calabria mette in scena la propria identità più profonda: quella di una regione che unisce, connette e trasforma i suoi paesaggi in racconto. Qui, tra Jonio e Tirreno, domani (sabato 18 luglio) sarà celebrata la Festa regionale degli itinerari, delle aree protette e del cicloturismo nella Calabria Straordinaria. Una giornata che, grazie anche alla collaborazione del sindaco di Taverna Sebastiano Tarantino partirà, dalla piazza del Museo Civico di Taverna dedicato a Mattia Preti scenderà fino all’Istmo di Marcellinara, il punto più basso dell’istmo, dando plasticamente valore al concetto di montagna in mezzo al mare che, nella visione portata avanti dal presidente Roberto Occhiuto, rafforza la propria offerta integrata naturalistica, ambientale ed esperienziale, tra terra e mare, collegando due Parchi marini regionali in modo ecosostenibile. A portare questo messaggio, soprattutto tra le nuove generazioni, sarà il cantautore Enrico Nigiotti, scelto dell’Ente Parchi Marini Regionali (EPMR) della Calabria come testimonial dell’evento.

UN PERCORSO CHE RACCONTA LA STRAORDINARIETÀ DELLA CALABRIA

Ad intrecciare i fili di una giornata che si preannuncia storica per la portata dell’evento è il Direttore generale di EPMR, Raffaele Greco, evidenziando il valore del programma promosso dall’Ente Parchi insieme all’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro, a Calabria Straordinaria e Ciclovia dei Parchi, con il patrocinio del Comune di Marcellinara.

LO START DA TAVERNA NON È SCELTO A CASO: LA CICLOVIA PARTE DALLA CULTURA

La partenza da Taverna non è un semplice dato logistico. È il primo segno del progetto. Il cicloturismo, in questa visione, infatti, mette in rete luoghi, memorie, paesaggi, comunità e identità. Il Museo Civico di Taverna, che per l’occasione esporrà all’esterno una riproduzione di un dipinto di Mattia Preti, dentro il percorso di valorizzazione del grande maestro calabrese e della Mattia Preti Experience. E sarà quella piazza a diventare la porta culturale di un itinerario che attraverserà la fascia presilana per arriva nel punto più stretto dell’Istmo calabrese.

CICLORADUNO, SI PARTE ALLE 16 DAL MUSEO DI MATTIA PRETI CON ASS. MONTUORO

Alle ore 16 è previsto il momento introduttivo della giornata e dei saluti con l’Assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro e i Sindaci di Taverna Sebastiano Tarantino e Marcellinara Vittorio Scerbo. Poi la bandiera verde con la partenza dei ciclisti alle ore 16.30, con arrivo previsto a Marcellinara intorno alle ore 19.30, dopo il passaggio nei territori di Sorbo San Basile, Fossato Serralta, Gimigliano e Tiriolo.

ALLE 17.45 CONFERENZA STAMPA A PALAZZO SANSEVERINO

Alle ore 17.45, a Palazzo Sanseverino di Marcellinara, è previsto l’avvio della conferenza stampa di presentazione del progetto Lì dove l’Europa si restringe. Al centro dell’incontro con gli operatori dell’informazione ci sarà il progetto dei sentieri ciclo-pedonali di collegamento tra il Parco Marino Regionale Costa degli Dei e il Parco Marino Regionale Baia di Soverato, attraverso la Sella di Marcellinara. Alla conferenza stampa, coordinati dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, interverranno gli assessori regionali Giovanni Calabrese e Antonio Montuoro, il sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo e il Direttore generale EPMR Raffaele Greco.

LÌ DOVE L’EUROPA SI RESTRINGE, IL TALK DALLE 19.45

Dalle ore 19.45 prenderà il via il momento pubblico Lì dove l’Europa si restringe, Festa regionale degli itinerari, delle aree protette e del cicloturismo nella Calabria Straordinaria. A coordinare i lavori sarà Marzia Roncacci, giornalista Rai e conduttrice di Tg2 Italia Europa. I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco Scerbo. Nel corso del talk, insieme al Direttore Greco, interverranno Alberto Conte, fondatore dell’Associazione Nazionale Movimento Lento, progettista e tracciatore della Ciclovia Francigena e responsabile tecnico della Via Francigena, con una presentazione tecnica dedicata al tema degli itinerari e della mobilità dolce. Seguirà il contributo di Lenin Montesanto, comunicatore strategico e ideatore dei MID per il programma Calabria Straordinaria, che svilupperà il tema Verso la destinazione Istmo di Marcellinara. Sono previsti anche gli interventi di Paolo Scerbo, artigiano di Marcellinara, e dell’architetto progettista Saverio Rizzuto, insieme alla presentazione del concept dell’opera simbolica.

CICLOVIA DEI PARCHI, AREE PROTETTE, TURISMO E SOSTENIBILITÀ

Il programma proseguirà con l’intervento di Donato Sabatella, Presidente ARCA – Associazione Operatori della Ciclovia dei Parchi, seguito da Giovanni Aramini, Dirigente del Settore Tutela del patrimonio naturale, Parchi e Aree naturali protette della Regione Calabria; Roberto Cosentino, Direttore generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale della Regione Calabria; e Salvatore Siviglia, Direttore generale del Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale della Regione Calabria. Le conclusioni saranno affidate all’Assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro.

IL CONCERTO DI NIGIOTTI COME DETTAGLIO CONCLUSIVO DELLA FESTA

La giornata si concluderà con il concerto di Enrico Nigiotti, artista scelto come testimonial per contribuire a promuovere, soprattutto tra i giovani, una fruizione turistica sostenibile delle aree protette e una maggiore consapevolezza del patrimonio naturalistico e identitario della Calabria, una delle regioni più ricche di biodiversità d’Europa. Il concerto, previsto dalle ore 22, sarà il dettaglio conclusivo e popolare di un evento regionale che mette al centro i sentieri, la Ciclovia, i Parchi Marini, l’entroterra e la nuova visione integrata della Calabria Straordinaria.