Dalle bufale diffuse sui social agli insulti che sfociano nella diffamazione: il web non è più un mondo parallelo, ma uno spazio che influenza reputazioni e opinione pubblica. La vera sfida? Capire che la differenza tra un social tossico e uno più civile non la fa la piattaforma, ma il modo in cui scegliamo di usarla

La copertina di questo articolo è una mia provocazione per far capire quanto oggi sia facile manipolare la percezione online. La Cittadella regionale con una piscina sul tetto. È un esempio volutamente assurdo, costruito proprio per far riflettere su come una fake news non debba essere credibile per funzionare: deve solo circolare, colpire e generare reazioni.

Il punto non è l’immagine in sé, ma ciò che succede dopo. Qualcuno la vede di fretta, qualcuno ci crede davvero, altri la prendono come spunto per commentare con rabbia, indignazione o ironia. E così, in pochi passaggi, una provocazione diventa un pretesto, e il pretesto diventa discussione pubblica. È esattamente in questo spazio che si alimentano fake news e dinamiche da haters, spesso senza che chi partecipa se ne renda conto.

Per anni i social sono stati percepiti come un mondo a parte, una piazza senza regole dove tutto sembrava più leggero e distante dalla vita reale. Lo schermo dava l’illusione di una barriera, come se ciò che si scrive non avesse conseguenze. In questo spazio si è normalizzato un linguaggio sempre più aggressivo, fatto di insulti, accuse e attacchi personali, fino a perdere la differenza tra critica e offesa.

Oggi però questa zona grigia sta cambiando. Non in modo improvviso, ma con un passaggio ormai evidente: cresce la consapevolezza che ciò che accade online non resta nel digitale, ma entra nella realtà e la condiziona. Il web non è un altrove separato, e ogni contenuto ha un impatto concreto su persone, reputazioni e fiducia pubblica.

In Calabria questo fenomeno è diventato particolarmente visibile nel dibattito recente. Nel caso del presidente della Regione Roberto Occhiuto, il confronto non si è fermato alla critica politica o ai consueti insulti che popolano i social, ma ha assunto anche la forma di contenuti completamente falsi diffusi e rilanciati come notizie. Racconti inventati su presunti viaggi in resort di lusso pagati dalla Regione, sulla presenza di familiari in contesti istituzionali o su luoghi e situazioni mai esistiti, ma descritti con una struttura narrativa tale da sembrare plausibili.

Ed è proprio questo il punto più delicato. Non siamo più solo nell’ambito dell’attacco diretto, ma dentro un meccanismo più sottile, dove la disinformazione non ha bisogno di essere esplicita per fare danno. Basta insinuare, costruire una narrazione, lasciare che altri completino il resto con la propria interpretazione emotiva. A quel punto entra in gioco la dinamica più pericolosa: cittadini distratti o inconsapevoli che commentano, si indignano, rilanciano, diventando parte inconsapevole dello stesso circuito che alimenta il contenuto iniziale.

Accanto a questo tipo di dinamiche, anche altre figure pubbliche hanno vissuto esperienze simili, tra accuse non verificate e contenuti virali che mescolano realtà e invenzione. Il risultato è sempre lo stesso: una percezione distorta che si forma in fretta, spesso più resistente della smentita.

Non è un fenomeno marginale. È un cambiamento strutturale del modo in cui oggi si costruisce l’opinione pubblica, dove la differenza tra informazione e contenuto social si è assottigliata fino a diventare quasi invisibile. E in questo contesto la ripetizione ha un effetto decisivo: ciò che viene visto più volte tende a sembrare vero, anche quando non lo è.

In questo scenario, il fatto che alcune istituzioni e figure pubbliche scelgano di non restare in silenzio assume un significato preciso. Il Calabria il presidente Occhiuto ha deciso di non lasciare correre dinamiche che ritiene lesive della propria dignità personale e istituzionale, così come la deputata Anna Laura Orrico ha scelto di denunciare pubblicamente gli attacchi ricevuti sui social. Non si tratta di contrapposizioni, ma di un segnale che va nella stessa direzione: riportare un minimo di responsabilità dentro uno spazio che per troppo tempo è stato percepito come senza conseguenze.

Il punto non è mai limitare la libertà di espressione, che resta un principio intoccabile, ma ricordare che senza responsabilità la libertà si svuota e diventa altro. Diventa distorsione, aggressione, manipolazione.

Per troppo tempo si è pensato che il web fosse separato dalla realtà. Oggi è evidente che non lo è mai stato. Il digitale costruisce percezioni, orienta giudizi, influisce sulla fiducia e, in alcuni casi, sulla vita delle persone.

Non è un caso se sempre più spesso si parla degli effetti di questi fenomeni sui più giovani, dove il cyberbullismo ha mostrato conseguenze profonde e in alcuni casi drammatiche. Dietro lo schermo non c’è distanza, non c’è protezione, e ciò che viene scritto può pesare quanto, e a volte più, delle parole dette faccia a faccia.

Per questo anche i cittadini non dovrebbero più accettare come inevitabile essere insultati o umiliati online. Non è “il prezzo del web”, non è normalità. Gli insulti pubblici possono rientrare nella diffamazione aggravata prevista dall’articolo 595 del Codice Penale e non sono semplici sfoghi, ma atti che hanno conseguenze.

Il punto, però, resta soprattutto culturale. La vera svolta non arriva solo dalle regole o dalle denunce, ma dal momento in cui si smette di considerare normale ciò che normale non è. Quando si smette di reagire in automatico a una provocazione e si riconosce che ogni contenuto, anche il più banale, entra in un ecosistema che costruisce realtà.

Forse il passaggio più importante è proprio questo: capire che il web non è un gioco separato, ma un pezzo pieno della nostra vita. E che la differenza tra un social tossico e uno più civile non la fa la piattaforma, ma il modo in cui scegliamo di usarla.

Buona comunicazione a tutti.