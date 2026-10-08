Un importante riconoscimento per gli studenti e una grande risorsa tecnologica per l'intera comunità scolastica dell’IIS "E. Fermi" di Catanzaro. Il successo risale allo scorso mese di aprile, quando, presso il Polo Fieristico "Giovanni Colosimo" di Catanzaro, si è tenuto il Mediterranea Village. In questa cornice si è svolta un'avvincente competizione tra diversi istituti scolastici della provincia di Catanzaro, che ha visto trionfare la squadra del "Fermi". La sfida si è giocata su quesiti dedicati ai principi della dieta mediterranea, un tema su cui i ragazzi si erano già messi alla prova e preparati utilizzando l'app Wicontest. Al termine della gara, gli studenti sono stati premiati con le medaglie brandizzate dell'evento.

Oltre al riconoscimento per i ragazzi, la vittoria della competizione — inserita nell'ambito dell'evento targato Mediterranea Village — ha portato una risorsa di grande valore per la scuola: l'innovativo kit tecnologico e multimediale ARS Power, messo in palio da Planet Multimedia, agenzia organizzatrice dell'iniziativa. Si tratta di un sistema all'avanguardia che consentirà all'istituto di fare un significativo passo in avanti nella digitalizzazione e nell'innovazione didattica. Lo strumento sarà impiegato in un'ampia gamma di attività: dallo svolgimento delle verifiche alla gestione dell'orientamento scolastico, fino all'organizzazione degli Open Day per accogliere i futuri studenti.

La consegna del dispositivo si è svolta oggi presso i locali del liceo: la project manager di Planet Multimedia, Graziella Cirillo, ha consegnato personalmente il kit alla professoressa Francesca Nicotera, vicepreside dell'IIS Fermi, segnando un momento di grande orgoglio e soddisfazione per tutta la scuola.

Questo traguardo rappresenta anche il miglior viatico in vista dei prossimi impegni: la macchina organizzativa e gli studenti sono infatti già al lavoro per prepararsi alla nuova edizione di Mediterranea Village, che si terrà dal 5 al 9 maggio 2027, pronti a difendere il titolo e a mettersi ancora una volta in gioco nel segno dell'innovazione e della promozione degli stili di vita sani.