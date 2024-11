Tra le categorie che rischiano le complicanze maggiori in caso di contagio ci sono proprio questi pazienti che potranno contattare telefonicamente i professionisti che aderiscono all'iniziativa di Salute Donna. Chi chiamare e in quali orari

Parte lunedì 16 marzo l’iniziativa promossa dalla sezione catanzarese di Salute Donna: i pazienti oncologici calabresi potranno telefonare a cinque medici per risolvere ogni loro dubbio riguardo il coronavirus.



Ad aver dato la loro disponibilità sono quattro dirigenti dei reparti di Oncologia della sanità pubblica calabrese, i quali affiancheranno per questo servizio la loro collega Arianna Cosentino, responsabile scientifica dell'associazione e promotrice dell'iniziativa insieme alla presidente nazionale Anna Mancuso.



«Ringrazio sentitamente i medici che, in questo modo, mettono a disposizione dei pazienti le loro competenze in un momento di grandissima preoccupazione per la nostra popolazione - commenta la Presidente Anna Mancuso -. I malati oncologici e tutti gli immunodepressi sono tra le categorie di pazienti che rischiano per primi di subire le fatali complicazioni del coronavirus. Cerchiamo di prevenire ogni possibile contagio attivando questo sistema».



«Se altri medici vorranno mettersi a disposizione allo stesso modo - è invece l’invito della dottoressa Cosentino - saremo molto felici di inserirli in questa rete telefonica di supporto».

I medici risponderanno gratuitamente dal loro cellulare o dai loro ambulatori in determinate fasce orarie.

I contatti



Dr. Serafino Conforti

Direttore ff UOC oncologia AO Cosenza

335 15 15 965

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30



Prof. Pierosandro Tagliaferri

Direttore UOC oncologia AOU Mater Domini Cz

0961 369 43 24

dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30



Dott. Pierpaolo Correale

Direttore UOC oncologia GOM Reggio Calabria

333 61 79 981

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30



Dott.ssa Fabiola Rizzuto

Dirigente medico oncologo AO Pugliese Ciaccio di Cz

338 31 33 788

dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 15.30



Dott.ssa Arianna Cosentino

Responsabile Scientifico Salute Donna Cz

388 42 12 526