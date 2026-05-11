«Stiamo lavorando a una circolare per fare il punto e dare informazioni alle regioni, nel rispetto della massima sicurezza ma tranquillizzo che oggi in Italia non c'è nessun pericolo». Lo ha detto al Tg1 il ministro della Salute Orazio Schillaci. L'hantavirus, ha aggiunto, «è un virus che ha bassa contagiosità e quindi siamo tranquilli e ci siamo attivati subito, siamo pronti ma vogliamo tranquillizzare tutti».

Questo, ha precisato il ministro, «è un virus molto diverso, conosciuto da tanti anni e che ha una bassa contagiosità, e quindi siamo tranquilli e ci siamo attivati subito. Abbiamo un servizio sanitario nazionale che io difendo sempre, di grande efficienza ed efficacia, legato soprattutto alla qualità dei suoi operatori, e siamo pronti ovviamente, ma vogliamo tranquillizzare tutti».

In merito agli italiani in isolamento, sbarcati dalla nave Hondius dove si è verificato un focolaio di hantavirus: «I risultati dei test ancora non li abbiamo, ma le 4 persone italiane stanno bene, sono asintomatiche e sono seguite con attenzione dalle autorità sanitarie locali di riferimento».