Il biologo nutrizionlista cosentino Francesco Garritano, ci offre utili consigli per prevenire o gestire diverse patologie attraverso l'alimentazione. Se ne parlerà anche nella nuova puntata di LaC Salute in onda sabato alle 13
Non è solo una questione di dieta, ma di supporto nutrizionale volto a contrastare la malnutrizione e prevenire o trattare, anche attraverso il cibo, una serie di patologie. La nutrizione clinica è una disciplina medica relativamente giovane che mette al centro il rapporto tra stato di nutrizione e stato di salute generale. «Abbiamo tantissime patologie, anche molto invalidanti, tra cui la fibromialgia - spiega il biologo nutrizionista cosentino Francesco Garritano -, e quindi dobbiamo occuparci della persona, cucirle addosso un'alimentazione che faccia bene per la sua condizione patologica. Poi, solo in un secondo momento, considera al discorso del dimagrimento».
Dunque la nutrizione clinica va oltre la semplice perdita di peso, puntando al benessere metabolico attraverso un approccio equilibrato e personalizzato, per questo, guardando alla prossima stagione estiva, un percorso nutrizionale mirato può essere la soluzione giusta per prepararsi al meglio. «Facciamo passare questo concetto - sottolinea Garritano -: "prima guarire, poi dimagrire", quindi prima stiamo meglio e poi consideriamo al dimagrimento perché una persona può dimagrire ma poi può portarsi dietro tutta la situazione patologica e in tal caso non abbiamo fatto un buon lavoro. Invece prima bisogna farla stare bene e poi perdere peso sarà un effetto conseguenziale».
Intanto, per stare bene e raggiungere il peso ideale in vista dell'estate, quali sono i consigli? «Cominciamo a riappropriarci di un corretto stile di vita, fare movimento, cerchiamo di gestire lo stress con cui lottiamo ogni giorno, curiamo il sonno, mangiare come facevano i nostri nonni, ovvero di più al mattino e meno la sera. Solo così, trattando bene il corpo, riuscendomo a trattare bene anche le reazioni metaboliche che ci porteranno al dimagrimento».
Il tema della nutrizione clinica sarà al centro della nuova puntata di LaC Salute , in onda sabato alle 13.00 su LaC Tv. Oltre al biologo nutrizionista Garritano, saranno ospiti di Rossella Galati anche la paziente Maria Pia Muglia e la referente regionale del Cfu Italia, associazione Comitato fibromialgici uniti, Anna Cerrigone.