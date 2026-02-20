Non è solo una questione di dieta, ma di supporto nutrizionale volto a contrastare la malnutrizione e prevenire o trattare, anche attraverso il cibo, una serie di patologie. La nutrizione clinica è una disciplina medica relativamente giovane che mette al centro il rapporto tra stato di nutrizione e stato di salute generale. «Abbiamo tantissime patologie, anche molto invalidanti, tra cui la fibromialgia - spiega il biologo nutrizionista cosentino Francesco Garritano -, e quindi dobbiamo occuparci della persona, cucirle addosso un'alimentazione che faccia bene per la sua condizione patologica. Poi, solo in un secondo momento, considera al discorso del dimagrimento».

La nutrizione clinica è un alleato prezioso per la nostra salute. Il biologo nutrizionista Francesco Garritano, dal suo studio di Cosenza, ci offre utili consigli per prevenire o gestire diverse patologie attraverso l'alimentazione.

Dunque la nutrizione clinica va oltre la semplice perdita di peso, puntando al benessere metabolico attraverso un approccio equilibrato e personalizzato, per questo, guardando alla prossima stagione estiva, un percorso nutrizionale mirato può essere la soluzione giusta per prepararsi al meglio. «Facciamo passare questo concetto - sottolinea Garritano -: "prima guarire, poi dimagrire", quindi prima stiamo meglio e poi consideriamo al dimagrimento perché una persona può dimagrire ma poi può portarsi dietro tutta la situazione patologica e in tal caso non abbiamo fatto un buon lavoro. Invece prima bisogna farla stare bene e poi perdere peso sarà un effetto conseguenziale».

Intanto, per stare bene e raggiungere il peso ideale in vista dell'estate, quali sono i consigli? «Cominciamo a riappropriarci di un corretto stile di vita, fare movimento, cerchiamo di gestire lo stress con cui lottiamo ogni giorno, curiamo il sonno, mangiare come facevano i nostri nonni, ovvero di più al mattino e meno la sera. Solo così, trattando bene il corpo, riuscendomo a trattare bene anche le reazioni metaboliche che ci porteranno al dimagrimento».