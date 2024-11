120 posti letto, il proprio personale medico e quello paramedico: è quanto il gruppo iGreco mette a disposizione del servizio sanitario nazionale, nella delicata situazione di emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus. Lo annuncia in un documento indirizzato alla governatrice Santelli e ai vertici della sanità calabrese e, in particolare, di quella cosentina.

«Sentiamo il dovere morale e professionale – si legge in una nota del gruppo, impegnato attivamente nel campo della sanità convenzionata – di essere in prima linea per contribuire a combattere la drammatica battaglia contro il coronavirus a fianco delle strutture pubbliche».

I 120 posti messi a disposizione sono così suddivisi: 60 (attualmente autorizzati per riabilitazione estensiva) sono situati all'interno del plesso ex Madonna della Catena, a Dipignano; gli altri 60, invece, si trovano nel plesso ospedaliero ex La Madonnina, a Cosenza. Questi ultimi posti letto sono attualmente autorizzati e accreditati per acuti, chirurgia, ortopedia, traumatologia e otorinolaringoiatria; tutti dotati di impianto di ossigeno e vuoto. «Tale struttura – fa sapere il gruppo – potrà essere utilizzata, oltre che per combattere direttamente il Covid-19 (sub intensiva, etc), anche come supporto agli ospedali pubblici relativamente alle attività per le quali è già autorizzata e accreditata».

Infine, ribadisce il gruppo iGreco, «tutto il personale sanitario e parasanitario è a disposizione per qualsiasi evenienza. Solo tutti insieme possiamo superare questo momento drammatico che sta mettendo a dura prova il Paese».