Donne a confronto in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Associazione Più di Cento – Tana per la Legalità, presieduta da Salvatore Magarò, ha organizzato per sabato 24 novembre alle ore 17 nel Frantoio dei Saperi di Castiglione Cosentino, un reading tratto dal libro di Merilia Ciconte Dopo il buio – Storia di un amore malato.

Interverranno la giornalista Anna Maria De Luca, i dirigenti scolastici Rosanna Rizzo e Anna Liporace, il magistrato della Corte d’Appello Beatrice Magarò, Anna Maria Miglietta, chirurga senologa, Francesca Pecora, esperta in comunicazione, Alessia Primavera, consigliere comunale, Daouda Sagna, mediatore culturale, Mariangela Sicilia, presidente della Pro Loco. L’incontro, arricchito dagli intermezzi musicali della violinista Francesca Paola Sirianni, sarà concluso dall’autrice.