L’accordo è stato siglato tra l’Intergruppo Parlamentare e Distretti Rotary italiani per promuovere la salute digitale nelle comunità locali

Si è svolta ieri, 24 febbraio, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, la presentazione del progetto “Terapie digitali nei territori – Il Rotary per la salute digitale”, culminata con la firma del protocollo d’intesa tra l’Intergruppo Parlamentare sulla Sanità e le Terapie Digitali e i Distretti Rotary italiani.

Un momento significativo che ha segnato l’avvio di una collaborazione concreta per promuovere la diffusione e l’applicazione delle terapie digitali nelle comunità locali, rafforzando il legame tra innovazione tecnologica e medicina di prossimità.

All’incontro sono intervenuti Simona Loizzo, presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulla Sanità e le Terapie Digitali, e Franco Bruno, presidente del Comitato tecnico scientifico dell’Intergruppo Parlamentare Sanità Digitale e Terapie digitali, che hanno sottolineato l’importanza di rendere l’innovazione accessibile e sostenibile nei territori.

Ha partecipato inoltre il governatore del Rotary Calabria Distretto 2102, Dino De Marco, che ha evidenziato il ruolo strategico del Rotary nella promozione di progettualità innovative a servizio delle comunità. «Le terapie digitali hanno rappresentato e rappresentano una straordinaria opportunità per rafforzare la medicina territoriale e ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure – ha dichiarato Dino De Marco –. Il Rotary è pronto a fare la propria parte, mettendo a disposizione competenze, rete e spirito di servizio per accompagnare i territori in questo percorso di innovazione responsabile».

Erano presenti anche Luigi Gentile, governatore del Rotary Distretto 2032, e Alfredo Cesario, amministratore delegato di Gemelli Digital, a testimonianza di una sinergia tra istituzioni, mondo rotariano e realtà impegnate nello sviluppo di soluzioni avanzate per la sanità digitale.

Le terapie digitali hanno rappresentato una delle sfide più attuali per il sistema sanitario: strumenti innovativi capaci di integrare i percorsi di cura tradizionali e contribuire a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure. Con questo accordo, il Rotary ha rinnovato il proprio impegno al servizio delle comunità, mettendo in rete competenze, professionalità e presenza capillare sul territorio. Un primo passo verso una sanità sempre più moderna, inclusiva e vicina ai cittadini.