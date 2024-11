Nasce una rete istituzionale tra la Calabria e la Puglia per attivare prassi in materia di soccorso e protezione di persone fragili partendo proprio dall'autocensimento

Nasce una Rete istituzionale tra la Regione Calabria e Puglia, per attivare buone prassi in materia di soccorso e protezione in favore delle persone fragili e con diverse disabilità. Una Rete Istituzionale e associativa che parte dal Sud e intende a breve coinvolgere tutte le regioni.

A Frascineto, in provincia di Cosenza, si è svolto un incontro tecnico a cui ha preso parte il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia, Giuseppe Tulipani dove è stata proposta dal presidente di 'Soccorso Senza Barriere', Gianfranco Pisano (promotore dell’iniziativa), la scheda di autocensimento delle persone con disabilità e la mappa sinottica della disabilità da integrare a supporto delle Linee Guida per i Piani di Protezione civile. Una mappa da applicare sulle pluri-disabilità: intellettive e relazionali, motorie e sensoriali.

Le fonti che hanno ispirato l’iniziativa hanno come riferimento l’art.11 della Convenzione Onu approvata il 13 dicembre 2006 che, detta il bisogno di “prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, di emergenze umanitarie e disastri naturali” e la risoluzione del 4 settembre 2007 adottata dal Parlamento europeo che sui disastri naturali.

La Mappa sinottica proposta, identifica percorsi di fuga con il colore viola per le persone con disabilità non deambulanti e con il colore azzurro le persone con disabilità deambulanti; essa rappresenterà un modello di supporto fondamentale nella gestione delle emergenze per le persone con disabilità e le loro famiglie e uno strumento utile per le autorità preposte a fronteggiare le emergenze. Il Tavolo tecnico di lavoro Interregionale, convocato dal sindaco del Comune di Frascineto, Angelo Catapano (che ha già adottato la scheda di autocensimento e la Mappa sinottica della disabilità unitamente al Comune di Casali del Manco), si propone quindi di sviluppare un piano di lavoro univoco sulle procedure da adottare in ogni condizione di emergenza.

Infatti lo stesso sindaco, ha notificato il verbale e la documentazione ai componenti del Tavolo Tecnico, al Dipartimento nazionale di Protezione civile e a presidenti delle Giunte regionali: «Una riunione Tecnica – ha dichiarato il Garante Tulipani - di alto profilo etico e di inclusione, giunto mentre si sperimenta la gestione di una emergenza in cui le persone con disabilità sembrano considerati fantasmi. Sono certo che abbiamo scritto non solo una proposta di modello per attuare buone prassi ma, una pagina avanzata di civiltà per l'Italia».