Particolare attenzione alle fasce deboli (bambini, anziani e chi ha patologie). Disponibili vaccini trivalenti di ultima generazione personalizzabili. Ecco tutte le informazioni utili

L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha ufficialmente avviato la Campagna vaccinale antinfluenzale 2025–2026, coordinata dal Dipartimento di Prevenzione diretto dal dottore Giuseppe Caparello. L’obiettivo è quello di contrastare la diffusione dei virus influenzali stagionali, ridurre le complicanze e tutelare la salute pubblica, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più vulnerabili. «Anche quest’anno – sottolinea Caparello – abbiamo strutturato un modello organizzativo a rete, promuovendo la collaborazione con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e le diverse strutture sanitarie del territorio per garantire la corretta somministrazione del vaccino antinfluenzale e proteggere la popolazione target».

L’influenza rappresenta infatti un serio problema di sanità pubblica, tra le poche malattie infettive che ogni individuo può contrarre più volte nel corso della vita. Si tratta di una patologia respiratoria potenzialmente grave, che in alcuni casi può comportare ricoveri ospedalieri e complicanze importanti, soprattutto tra anziani, bambini piccoli e soggetti fragili. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro assicura la governance della campagna attraverso la gestione, il coordinamento e il monitoraggio delle attività vaccinali su tutto il territorio provinciale, garantendo competenze specialistiche e continuità operativa.

I principali destinatari

Le Circolari del Ministero della Salute e della Regione Calabria raccomandano la vaccinazione per:

• i bambini da 6 mesi a 6 anni;

• le persone dai 6 ai 60 anni affette da patologie croniche;

• gli over 60;

• le donne in gravidanza o nel periodo post-partum;

• i familiari e contatti stretti di soggetti a rischio;

• il personale sanitario, le Forze dell’Ordine e le categorie socialmente utili. A tutti questi gruppi la vaccinazione viene offerta gratuitamente.

«La vaccinazione antinfluenzale non solo protegge la salute individuale, ma contribuisce a ridurre la pressione sui Pronto Soccorso e sui reparti ospedalieri, abbattendo i costi sanitari e l’assenteismo lavorativo» – evidenzia il dott. Giuseppe Furgiuele, Referente per il Dipartimento di Prevenzione.

«Sono disponibili vaccini trivalenti di ultima generazione, sempre più efficaci e personalizzabili, da somministrare in base alle caratteristiche cliniche di ciascun paziente».

L’obiettivo per la stagione 2025–2026 è raggiungere una copertura del 75% tra gli over 65, come previsto dal Piano Nazionale Vaccini. «Quest’anno – aggiunge la dott.ssa Simona Tramontana – l’attenzione sarà rivolta anche ai bambini tra 6 mesi e 6 anni, spesso veicolo di trasmissione familiare. Abbiamo a disposizione dosi sufficienti per coprire l’intero fabbisogno e contiamo sulla collaborazione di tutti per raggiungere una copertura adeguata».

La vaccinazione antinfluenzale verrà offerta in forma attiva e gratuita presso:

• gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta,

• i Centri Vaccinali dell’Azienda Sanitaria (Catanzaro, Catanzaro Lido, Lamezia Terme e Soverato).

Inoltre, per i 65enni (nati nel 1960) e per le categorie a rischio, è prevista l’offerta gratuita anche delle vaccinazioni anti-pneumococco coniugato e anti-herpes zoster. Il Dipartimento di Prevenzione ribadisce l’importanza della vaccinazione come strumento di tutela collettiva, fondamentale per ridurre la circolazione dei virus influenzali, alleggerire la pressione sui servizi sanitari e agevolare la diagnosi dei casi sospetti, anche in co-somministrazione con i vaccini anti-COVID e anti-VRS