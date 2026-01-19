Primo incontro con primari e vertici ospedalieri al “San Giovanni di Dio”. Per l’ex manager del presidio cosentino visite nei reparti con una visione di medio-lungo periodo: «L’ospedale crotonese deve tornare ad essere attrattivo per medici e pazienti»

Con l’insediamento del nuovo direttore generale Antonio Graziano, l’Asp di Crotone apre una fase di rinnovato impegno istituzionale, improntata alla stabilità gestionale, al miglioramento della qualità dei servizi e al recupero di un rapporto di fiducia pieno e solido con la comunità. Non un semplice cambio al vertice, dunque, ma l’avvio di una visione di medio-lungo periodo che pone al centro il diritto alla salute, l’efficienza organizzativa e l’umanizzazione delle cure.

Il neo direttore generale ha incontrato oggi, nella biblioteca dell’Ospedale “San Giovanni di Dio”, il Direttore del Presidio medico Lucio Cosentino e i Primari delle Unità Operative. Si è trattato di un primo confronto conoscitivo e operativo, caratterizzato da un clima di ascolto reciproco e dalla volontà condivisa di lavorare in squadra per rafforzare il sistema sanitario provinciale.

Quello di Graziano è un ritorno nella città pitagorica: nel 2019 aveva ricoperto per alcuni mesi il ruolo di Commissario straordinario dell’Asp. Dopo quasi quattro anni alla guida dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, rientra ora a Crotone con un mandato pieno e tempi di azione più lunghi, condizione che considera essenziale per garantire stabilità, continuità amministrativa e risultati duraturi per i cittadini.

Prima e dopo l’incontro istituzionale, il direttore generale ha voluto effettuare un primo giro nei reparti dell’ospedale, soffermandosi in particolare al Pronto Soccorso, in Cardiologia e nella nuova Emodinamica, in Terapia Subintensiva, in Medicina d’Urgenza, nel Laboratorio Analisi e nel reparto di Malattie Infettive. Un passaggio tutt’altro che formale, fortemente voluto per conoscere direttamente l’organizzazione dei servizi, confrontarsi con medici e operatori sanitari e cogliere sul campo bisogni, criticità e potenzialità della struttura.

Nel corso delle visite, Graziano ha espresso apprezzamento per le professionalità presenti, sottolineando che una sanità credibile non si fonda solo sulle competenze tecniche, ma anche su passione, umiltà, senso di appartenenza e capacità di fare squadra. Ha ribadito che riconoscere gli errori, collaborare lealmente e mettere al centro il bene comune sono condizioni imprescindibili per un servizio sanitario affidabile e rispettato dai cittadini.

Il direttore generale ha invitato tutti a coltivare un clima di collaborazione e rispetto reciproco, ricordando che conflitti interni e divisioni danneggiano l’organizzazione e si ripercuotono negativamente anche sui pazienti. Per questo ha insistito sull’importanza di un forte spirito di appartenenza all’azienda, ritenuto fondamentale per garantire qualità delle cure e reale umanizzazione dell’assistenza.

Richiamando la sua esperienza a Cosenza, Graziano ha ricordato di aver preso in carico un’azienda in difficoltà e di aver contribuito, in quattro anni, al risanamento dei bilanci, alla stabilizzazione di molte strutture complesse e alla nascita del nuovo sistema regionale dell’emergenza-urgenza (con l’attivazione del numero 112 e delle sale operative di Catanzaro e Cosenza) ed il potenziamento dell’elisoccorso, con il raddoppio delle ore di volo, l’abilitazione ai voli notturni e la creazione di ventisei nuovi punti di atterraggio, che si sono aggiunti ai tre già esistenti. Un patrimonio di esperienza che intende ora mettere al servizio del territorio crotonese.

Particolare attenzione è stata riservata al tema delle risorse umane: il direttore generale ha annunciato l’avvio di bandi e avvisi pubblici in raccordo con Azienda Zero e l’eventuale ricorso, ove necessario, anche a professionisti in quiescenza, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove norme regionali. Ha inoltre evidenziato quanto sia cruciale rafforzare il rapporto tra ospedale e territorio, potenziando servizi come l’Assistenza Domiciliare Integrata e le dimissioni protette, per garantire cure più appropriate e vicine alle famiglie.

Graziano ha indicato l’Emodinamica come una priorità strategica da consolidare e difendere, insieme al rilancio della Medicina Nucleare e alla necessità di riattivare con decisione il percorso sull’edilizia sanitaria. Parallelamente, ha ribadito l’impegno a rendere l’ospedale di Crotone più attrattivo per professionisti e pazienti, anche grazie agli investimenti tecnologici e organizzativi legati al Pnrr, con l’obiettivo di ridurre la mobilità passiva e alleggerire i disagi – non solo economici, ma anche umani e psicologici – delle famiglie.

Il direttore generale ha chiarito che il rapporto con il privato dovrà essere di stimolo reciproco e mai sostitutivo della sanità pubblica, che resta il cardine del sistema. Ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni avvierà incontri settoriali con i singoli reparti e convocherà una conferenza stampa per illustrare più nel dettaglio la sua visione strategica.

«Torno a Crotone con spirito di servizio e responsabilità – ha dichiarato il Direttore Generale dell’Asp Antonio Graziano –. Il mio obiettivo è costruire una sanità di prossimità più performante, umanizzando i luoghi di cura e rendendo i servizi sempre più rispondenti ai bisogni delle comunità locali. Voglio meritare ogni giorno la fiducia dei cittadini. Lavorerò accanto ai professionisti dell’Azienda, in dialogo con le istituzioni e nel rispetto del mandato del Presidente della Regione Roberto Occhiuto, al quale esprimo il mio ringraziamento per la rinnovata fiducia e per il lavoro che svolge quotidianamente per una sanità calabrese più efficiente e più vicina ai territori. Il mio impegno sarà quello di rafforzare l’offerta sanitaria, valorizzare le competenze e assicurare continuità, stabilità e prospettive di sviluppo al sistema sanitario crotonese».