Nel periodo gennaio-marzo 2026 le donazioni d'organi sono aumentate rispetto allo stesso periodo del '25. Non c'è stato, al momento, il temuto effetto negativo sulle donazioni a seguito della vicenda del piccolo Domenico.

Emerge dagli ultimi dati del Centro nazionale trapianti. «Gli ultimi dati aggiornati mostrano che dal 1/1 all'8/3 abbiamo avuto 340 donazioni, mentre nello stesso periodo '25 erano state 316. Il tasso di opposizione nelle rianimazioni attualmente scende dal 27,7% al 26,9%. Anche i trapianti, sempre nel periodo 1/1-8/3, sono saliti dai 764 del '25 gli 837 di oggi», afferma all'ANSA il direttore Giuseppe Feltrin.