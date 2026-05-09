Si progettano strutture moderne e si moltiplicano gli annunci, ma nelle aree più isolate mancano le guardie mediche e i presidi di emergenza sono spesso insufficienti o inesistenti

Si parla di riforma della medicina territoriale come di una svolta epocale. Medici di base trasferiti progressivamente nelle Case della Salute, assistenza integrata, servizi coordinati, tecnologie, telemedicina, presa in carico del paziente. Tutto bello sulla carta. Ma la realtà italiana, ancora una volta, racconta altro.

Perché mentre si progettano strutture moderne e si moltiplicano annunci e conferenze stampa, nei territori mancano le guardie mediche notturne, i presidi di emergenza sono spesso insufficienti o inesistenti e interi paesi restano privi persino del medico di medicina generale. È qui che emerge la vera contraddizione della politica sanitaria italiana: costruire modelli teorici senza prima risolvere le emergenze concrete.

Il cittadino che vive in una grande città forse potrà anche percepire qualche miglioramento. Ma chi vive nei piccoli centri, nelle aree interne, nelle zone montane o periferiche continua a sentirsi abbandonato. Ci sono anziani costretti a percorrere decine di chilometri per una visita, famiglie che di notte non trovano un presidio attivo, pazienti cronici lasciati in balia di un sistema sempre più burocratizzato e sempre meno umano.

La domanda allora nasce spontanea: perché qualsiasi riforma in Italia, che provenga dalla destra o dalla sinistra, sembra nascere già zoppa?

Forse perché nel nostro Paese si preferisce inaugurare contenitori invece di garantire contenuti. Si finanziano strutture senza assicurare personale. Si annunciano rivoluzioni digitali mentre manca il medico fisicamente presente sul territorio. Si parla di prossimità sanitaria quando intere comunità vengono private dei servizi essenziali.

Le Case della Salute rischiano così di diventare l’ennesima cattedrale burocratica se non saranno accompagnate da assunzioni vere, dalla riapertura dei servizi territoriali, da incentivi per i medici nelle aree disagiate e da una rete di emergenza realmente funzionante.

Il paradosso è evidente: mentre si centralizzano i medici di base in nuove strutture, si desertificano i piccoli comuni. E chi paga il prezzo di questa trasformazione sono sempre gli stessi: anziani, fragili, disabili, malati cronici e cittadini delle periferie sociali e geografiche.

Negli ultimi anni la politica ha trasformato la sanità in un gigantesco esercizio amministrativo. Numeri, bilanci, accorpamenti, sigle, protocolli. Ma la salute non è fatta solo di modelli organizzativi; è fatta di presenza, ascolto, tempestività. È fatta della certezza che, se stai male alle due di notte, qualcuno risponderà.

E invece troppo spesso oggi non risponde nessuno.

La verità è che molte riforme italiane sembrano progettate più per soddisfare esigenze politiche, europee o contabili che per affrontare la vita reale delle persone. Così si continua a rincorrere il “nuovo” dimenticando di consolidare il “necessario”.

Una sanità moderna non si misura dal numero di inaugurazioni o dai rendering delle nuove strutture, ma dalla capacità di garantire assistenza concreta anche all’ultimo cittadino dell’ultimo paese. Finché questo principio resterà secondario, ogni riforma continuerà a nascere incompleta, fragile, inevitabilmente zoppa.