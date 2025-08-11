La commissaria straordinaria precisa che il passo indietro di Domenico Perri è legato a motivi di salute: «Per me è stato una figura preziosa»

«Desidero ringraziare il dottor Perri per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il grande impegno profuso in questi mesi di intensa attività. È stata per me una figura preziosa, una persona a me molto vicina nel percorso di gestione aziendale, sempre capace di garantire collaborazione leale e costruttiva». Lo afferma la commissaria straordinaria dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro, Simona Carbone, in merito alle dimissioni presentate dal direttore sanitario Domenico Perri.

Dimissioni, ha sottolineato Carbone in una nota, legate a motivi di salute e alla possibilità di assumere un incarico analogo nell'azienda di provenienza.

«Comprendo e rispetto profondamente le sue motivazioni - ha aggiunto - e gli auguro di proseguire il proprio percorso professionale con la stessa passione e dedizione che lo hanno contraddistinto qui alla Dulbecco».

Carbone, insieme al dottor Antonio Mantella, hanno infine espresso a Perri «i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali, con la consapevolezza che il contributo dato alla nostra Azienda resterà un patrimonio prezioso».