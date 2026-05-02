Si è conclusa con un bilancio straordinariamente positivo la giornata dedicata alla prevenzione e al benessere femminile denominata "Mi Curo", svoltasi al Parco "Peppino Impastato". L'iniziativa, promossa dal Soroptimist Club Lamezia Terme, ha registrato un'affluenza di pubblico ben oltre le aspettative, confermando quanto il tema della salute di genere sia sentito e necessario nel territorio lametino. Centinaia di donne hanno affollato gli stand e gli info point fin dalle prime ore del pomeriggio, usufruendo delle consulenze gratuite offerte da specialisti in cardiologia (Rosamaria Montesanti), endocrinologia (Azzurra Trapuzzano), neurologia (Caterina Ermio), oculistica (Mara Antonietta Torchia) e nutrizione (Monica Provenzano). Particolare rilevanza è stata data alla medicina di genere, un approccio che il Soroptimist promuove con forza per garantire che le cure siano calibrate sulle specificità biologiche e sociali del corpo femminile, superando un modello medico troppo spesso parametrato solo su quello maschile.

Durante l'evento, le donne sopra i 40 anni hanno potuto accedere a esami strumentali mirati, mentre moltissime cittadine hanno approfittato dell'occasione per prenotare Screening oncologici e programmare donazioni di sangue e plasma, dimostrando una sensibilità civica e una consapevolezza della propria salute davvero lodevoli. Il successo della manifestazione è frutto di una sinergia preziosa tra diverse realtà del territorio: l'evento ha infatti goduto del patrocinio della Città di Lamezia Terme – Assessorato alla Cultura e della collaborazione attiva di partner fondamentali come il Centro screening oncologici (guidato dalla dott.ssa Annalisa Spinelli), l'Avis Comunale Lamezia Terme presieduta da Esterina Scalise, l'Associazione Italiana Donne Medico rappresentata dalla past president Caterina Ermio e la Malgrado Tutto (con Luana Conte). Questa rete di solidarietà ha permesso di trasformare il parco cittadino in un vero e proprio presidio sanitario all'aperto, accessibile a tutte e privo di barriere. La partecipazione libera e gratuita ha permesso di raggiungere fasce diverse della popolazione, rendendo la prevenzione un bene comune e non un privilegio per poche, chiudendo l'evento con la promessa di nuove edizioni sempre più ricche di servizi e professionalità al servizio del mondo femminile.



"Siamo profondamente orgogliose della risposta della cittadinanza e dell'energia che si è respirata - ha dichiarato la presidente del Soroptimist Club Lamezia Terme Luigina Pileggi - vedere così tante donne prendersi cura di se stesse è la dimostrazione che quando l'informazione è corretta e i servizi sono vicini alla gente, la prevenzione diventa una pratica possibile e condivisa. Come Soroptimist, la nostra missione è la tutela della donna in ogni sua forma e la salute è il pilastro fondamentale per ogni percorso di autonomia e realizzazione personale; continueremo a batterci affinché la medicina di genere non sia un'eccezione ma la norma, garantendo il diritto a cure specifiche e tempestive per tutte. Un ringraziamento alle dottoresse che hanno effettuate le visite, donando la propria professionalità alle donne, alle socie del Soroptimist e ai volontari che hanno permesso la buona riuscita dell’evento". L'azione del Club non si ferma qui: il riscontro ottenuto in questa giornata funge da volano per i futuri progetti che vedranno il Soroptimist sempre più impegnato nel sociale e nella difesa dei diritti delle donne, confermando il suo ruolo di attore determinante nella crescita culturale e sanitaria della comunità.