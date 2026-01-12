A concorrere per la guida dell’Azienda Sanitaria più grande della Calabria sono i due direttori sanitari ospedalieri dello spoke di Corigliano-Rossano e dell’Annunziata di Cosenza

Il passaggio di Antonello Graziano dalla direzione generale dell’Azienda Sanitaria di Cosenza a quella di Crotone è cosa fatta. Il manager ha avuto un colloquio con il presidente della Regione Roberto Occhiuto venerdì scorso in Cittadella ed è pronto a traslocare nella città pitagorica dove aveva già ricoperto le funzioni di vertice in qualità di commissario nel 2019, sia pure per un breve periodo di pochi mesi. Sostituirà la dimissionaria Monica Calamai. L’ufficialità è questione di pochi giorni, il tempo di approntare il relativo decreto. Il mandato triennale di Graziano alla guida dell’Asp di Cosenza sarebbe scaduto a fine maggio, ma non si poteva attendere oltre per dare una nuova governance all’ente del capoluogo jonico.

Aperta la successione

Per la successione di Graziano in riva al Crati, fioccano le indiscrezioni. Il nome nuovo è quello di Maria Bernardi, inserita dal 2022 nell’elenco dei soggetti idonei a ricevere incarichi di vertice nell’ambito delle strutture del servizio sanitario nazionale. Fonti accreditate riferiscono di interlocuzioni in tal senso con autorevoli esponenti di Forza Italia. Maria Bernardi nel 2021 aveva già assunto le funzioni di commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia. Attualmente è direttore sanitario degli ospedali spoke di Corigliano-Rossano.

Asse con l’ospedale di Cosenza

L’altro candidato alla guida dell’Asp di Cosenza è Pino Pasqua, oggi direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera. La sua figura risponderebbe tra l’altro, all’esigenza di rafforzare la sinergia tra l’hub dell’Annunziata e gli ospedali spoke, con l’obiettivo di garantire una più efficace e tempestiva assistenza all’utenza nelle strutture del territorio e quindi di alleggerire il carico del pronto soccorso del presidio del capoluogo bruzio. La nomina di Pino Pasqua alla guida dell’Asp renderebbe inoltre libera la casella della direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza L’incarico potrebbe essere assegnato a Luigi Marafioti, già direttore del dipartimento di diagnostica e radioterapia.