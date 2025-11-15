La donna, malata di Sla, a causa di un taglio fondi, aveva chiesto l'eutanasia.
La deputata pentastellata porta nuovamente il caso in parlamento: «Non chiede la morte, ma di poter vivere a casa sua accanto a chi ama»
Tutti gli articoli di Sanità
PHOTO
La drammatica situazione di Sabina Radu, 40enne di Taurianova, affetta da sclerosi amiotrofica, ritorna al centro di un’interrogazione parlamentare rivolta ai ministri della Salute e del Lavoro e Politiche Sociali promossa dalla deputata calabrese (M5s) Vittoria Baldino. Sabina vive al terzo piano di una palazzina senza ascensore del comune reggino ed è sostenuta dall’amore incondizionato del marito Sergio Carrozza, 55 anni, malato oncologico con tumori al fegato e pancreas.
Verso la coppia di coniugi si è generata un’ondata di solidarietà. Molti si sono prodigati per fornire supporto, e la comunità parrocchiale locale, sollecitata dal vescovo, ha indetto una raccolta fondi. La donna, nei mesi scorsi, a seguito di un taglio di una parte dei contributi percepiti, che le permetterebbero di pagare le assistenti e di vivere in casa propria, aveva annunciato di voler ricorrere al suicidio medicalmente assistito.
«Sabina Radu è una donna lucida, immobilizzata dalla sla, che chiede l’eutanasia non per il dolore fisico, ma perché lo Stato le sta togliendo la possibilità di restare a casa sua: questo è intollerabile -Così la deputata M5S Vittoria Baldino annuncia la nuova interrogazione parlamentare -. Sabina è affetta da sla dal 2019 e comunica tramite puntatore oculare. Nonostante sia pienamente capace di intendere e volere, come accertato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Palmi, rischia di essere costretta al ricovero in struttura contro la sua volontà: l’assistenza domiciliare è gravemente insufficiente e a prendersi cura di lei è il marito Sergio, anch’egli malato oncologico.
Da luglio, Sabina vive con appena 900 euro al mese, l’Home Care Premium risulta sospesa dall’Inps, e la famiglia sta riuscendo a pagare due badanti anche grazie a una raccolta fondi. È paradossale che, mentre la legge riconosce il diritto alla dignità e all’autodeterminazione della persona, la filiera assistenziale si inceppi nel momento più delicato».
Tre le richieste al governo: «Attivarsi per il ripristino urgente della prestazione Inps home Care Premium con ricalcolo aggiornato dell’Isee per consentire di far fronte alla retribuzione delle due badanti; l’adeguamento del Piano assistenziale individuale da parte dell’Asp di Reggio Calabria, in linea con il fabbisogno reale della paziente; la verifica di eventuali ritardi o omissioni nell’assistenza socio-sanitaria».
La parlamentare Vittoria Baldino conclude: «Sabina non chiede la morte, chiede di poter vivere a casa sua, accanto a chi ama. Lo Stato non può lasciare soli i più fragili e non può permettere che una richiesta di eutanasia diventi l’estrema denuncia contro un sistema di assistenza che non funziona. Qui non è in gioco soltanto la salute: perché ogni ora di attesa pesa sulla vita e sulla dignità di Sabina e della sua famiglia».