La donna ha ringraziato l'assessore regionale Straface, l'Asp e il Comune, per aver ottenuto l'attivazione del Premium Care, del servizio logopedia, e l'avvio del Piano assistenza individuale e domiciliare integrata: «Autentiche prove di solidarietà»

Sembra concludersi in modo positivo la drammatica vicenda dei coniugi di Taurianova, Sabina Radu e Sergio Carrozza. La donna immobilizzata al letto dalla Sla, assistita dal marito malato oncologico, ha finalmente ottenuto ciò che richiedeva. La quarantenne aveva minacciato perfino di ricorrere all'eutanasia, a causa di un taglio fondi che le impedivano, in sostanza, di restare a curarsi a casa e la costringevano a un ricovero in struttura contro la sua volontà. In suo soccorso, la deputata Vittoria Baldino (M5S) nei giorni scorsi aveva promosso un’ennesima interrogazione parlamentare. E l’assessore regionale all’inclusione sociale Pasqualina Straface, in coordinazione con il Comune di Taurianova e l’Asp, aveva incontrato la coppia, garantendo la vicinanza della Regione e la pronta attivazione di tutti i servizi socio-assistenziali previsti.

Dalle promesse si è passati concretamente ai fatti, ed oggi Sabina esprime gratitudine per i risultati ottenuti e per l’impegno profuso al fine di risolvere la propria situazione: «Sento il profondo bisogno, dal cuore e con sincera commozione, di esprimere la mia immensa gratitudine al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e all’Assessore Regionale alle Politiche Sociali, Pasqualina Straface, donna di straordinaria umanità e sensibilità, che ha voluto onorarmi della sua presenza venendo personalmente a farmi visita nella mia abitazione. Il suo intervento immediato, concreto e risolutivo ha finalmente permesso l’attivazione, da parte dell’INPS, del Premium Care, il cui pagamento era sospeso dal mese di luglio 2025. Grazie alla sua attenzione reale e non solo formale, ho potuto beneficiare del fondamentale servizio di logopedia e, allo stesso tempo, ho visto incrementate le sedute di fisioterapia, indispensabili per il mio percorso di cura e per la dignità della mia quotidianità».

La donna, inoltre, rivolge un sentito ringraziamento all’Asp e al Comune di Taurianova «per la preziosa collaborazione instaurata con la Regione Calabria, collaborazione che ha reso possibile l’avvio del Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.) e dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) di terzo livello, interventi essenziali per chi, come me, vive una condizione di fragilità e necessita di risposte tempestive. Questi gesti di attenzione istituzionale rappresentano, per me che sono da anni affetta da SLA e per tante altre persone, non soltanto atti amministrativi, ma autentiche prove di solidarietà, di civiltà e di vicinanza umana. Per questo, ancora una volta, grazie di cuore».