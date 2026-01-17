Nella regione ci sono quasi tanti operatori sanitari quanti la media nazionale, ma le strutture sono fatiscenti e i reparti funzionano come 50 anni fa. Serve una riorganizzazione radicale, non chiamate per importare personale dall’estero
In Italia ci sono 5,3 operatori sanitari ogni 1.000 abitanti. È il secondo Paese europeo con il maggior numero di medici per abitante e la media UE e' di 4,7 medici per 1.000 abitanti.
Direte: bene, ma cosa ci importa? E avete ragione, perché a noi importa della situazione in Calabria. Dove ci sono 1,82 medici ogni 1.000 abitanti contro una media italiana di 1,86. Cioè in Calabria il numero di medici è sostanzialmente pari a quello nazionale.
Forse prima di continuare con appelli "please, come and work in Calabria" ai medici di tutto il mondo, sarebbe utile riorganizzare finalmente il sistema, con idee nuove e di rottura e non con pezze che poi si rivelano peggiori del buco.
Si potrebbe ad esempio cercare di capire come è possibile che i luoghi fisici dove devono lavorare i medici, le attrezzature, gli strumenti sono da terzo mondo da 30 anni. Come è possibile che un ascensore non funzioni per anni o che ci siano ancora corsie con i bagni in comune come 50 anni fa. E fare subito qualcosa. A Locri hanno montano 2 o 3 volte i ponteggi senza poi ristrutturare. Ci sono 16 mitici milioni fermi da 15 anni forse. E sembra che siano state pagate 2 o 3 progettazioni per la ristrutturazione.
Si potrebbe poi tutti assieme combattere contro la delegittimazione continua di chi lavora in condizioni che spingerebbero chiunque a mollare. I nostri medici, gli infermieri, gli operatori.
Si potrebbe iniziare a dare risposte.
Perché se è vero che non esistono risposte semplici a problemi complessi, rifugiarsi in risposte complesse per problemi semplici è fuggire dalle proprie responsabilità.
Perché se no il prossimo appello lo dovremo fare a lui. Il Dottore, o MOE Mark 1. Il personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Star Trek , creato da un sofisticato programma informatico che simulava un medico olografico d'emergenza. Il MOE di TIPO 1.
*sindaco di Roccella Jonica (l’intervento è tratto dal suo profilo Facebook)