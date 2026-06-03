Per una sanità più efficace, integrata e sostenibile, è stata inaugurata l’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) di Gioia Tauro. L'AFT è un modello organizzativo che raggruppa più medici di famiglia, i quali continuano a visitare nei propri studi, ma collaborano in rete per offrire un'assistenza più continua ed efficiente. Condividono, così, strumenti, obiettivi assistenziali e risorse logistiche con l’obiettivo di migliorare la presa in carico del paziente e ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso.

In questo modo, per situazioni da codice bianco, i pazienti, all’interno dell’ospedale “Giovanni XXIII”, nella zona dove si trova il CUP, avranno a disposizione un medico di base a cui fare riferimento.

Ha espresso grande soddisfazione per l’inaugurazione dell’Aggregazione Funzionale Territoriale Giusi Magno, delegata alla Sanità del Comune di Gioia Tauro: «Un servizio atteso da tempo e che rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della sanità territoriale, che prevede la gestione dei pazienti in carico ai medici dell’ambito Gioia Tauro-Rizziconi per prestazioni non differibili».

Giusi Magno ha seguito personalmente e sin dall’inizio l’intero percorso che ha portato all’attivazione dell’AFT, mantenendo un costante confronto con i vertici dell’Azienda Sanitaria, con il Direttore del Distretto Tirrenico dell’ASP, dott. Barillaro, e con i medici di medicina generale del territorio.

«Ho messo a disposizione la mia delega – spiega Giusi Magno – per favorire l’individuazione di una soluzione concreta che consentisse l’attivazione dell’AFT nel più breve tempo possibile e, dopo numerosi incontri, interlocuzioni e sopralluoghi, si è giunti alla scelta di collocare l’AFT all’interno dell’ospedale cittadino, una decisione che considero particolarmente strategica, perché consentirà una migliore gestione dei codici bianchi e contribuirà a “snellire” l’attività del Pronto Soccorso, garantendo ai cittadini risposte più rapide e appropriate».

Il prossimo obiettivo sarà l’attivazione del triage del Pronto Soccorso, già previsto ma non ancora operativo. Ciò consentirebbe una migliore comunicazione con le famiglie e maggiore serenità per i cittadini, riducendo le tensioni che si registrano nelle aree di attesa.

«Con la stessa determinazione che ha portato all’apertura dell’AFT inaugurata oggi, auspico che si possa raggiungere al più presto un accordo tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei pediatri, affinché si possa realizzare l’AFT pediatrica, che consentirebbe di offrire servizi più vicini ed efficienti alle famiglie, rafforzando la prevenzione e l’assistenza ai bambini sul territorio – afferma Giusi Magno –. Continuerò a impegnarmi affinché il nostro territorio possa contare su servizi sanitari sempre più efficienti, accessibili e vicini alle esigenze della comunità».

Il sindaco Simona Scarcella ha dichiarato che «l’inaugurazione di oggi dimostra che quando si lavora con determinazione e collaborazione istituzionale, i risultati arrivano».