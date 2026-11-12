Approvato uno schema di convenzione tra il commissario delegato per l’Edilizia sanitaria della regione Calabria e la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone per accelerare procedure di affidamento di lavori, beni e servizi di grande rilevanza

Il commissario delegato per l’Edilizia sanitaria della regione Calabria, incarico affidato dal settembre 2025 all’ingegnere Claudio Moroni, ha firmato qualche mese fa la determina con cui è stato approvato lo schema di convenzione con la Provincia di Crotone per la gestione associata delle funzioni di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi.

Un atto che, facendo il paio con la trattativa per la vendita dei terreni all’Inail da parte del comune di Reggio, potrebbe tracciare concretamente il percorso verso l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo ospedale di Reggio Calabria. Il nuovo Gom, finanziato oltre un decennio fa proprio dall’Inail con un investimento di elevata utilità sociale di 270 milioni di euro, costituirà il naturale prolungamento dell’attuale struttura del plesso Morelli sul viale Europa, accentrando in un unico presidio anche i reparti attualmente presenti presso lo storico e datato plesso Riuniti. Plesso da qualche anno, comunque, al centro di notevoli interventi di ammodernamento.

Perché la provincia di Crotone?

Tale ente, si legge nella determina n. 66 del 2026, ha «manifestato l’interesse a partecipare all’espletamento di gare di grande rilevanza, ancor di più per ciò che attiene all’impatto positivo per il sistema sanitario Regionale, in ragione dello specifico Stato di Emergenza deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri» e prorogato lo scorso marzo in relazione alla situazione di criticità in atto concernente il sistema ospedaliero della Regione Calabria.

Situazione di criticità nella quale rientra anche, per la «rilevanza dell’importo dei lavori da effettuare e la necessità di selezionare operatori economici dotati di importante autonomia finanziaria», l’affidamento dei lavori relativi «agli Ospedali per i quali l’Inail intenderà operare per il tramite della qualificata Struttura Commissariale della provincia di Crotone, avvalendosi del sistema derogatorio ed espletare, con tempi ridotti, una gara europea per l’affidamento dell’appalto integrato mediante procedura aperta, invece che mediante una procedura negoziata con almeno cinque operatori prevista dall’ordinanza del Capo della Protezione civile 1133 del 2025». È espressa «volontà del Commissario delegato all’Edilizia Sanitaria della Regione Calabria– Presidenza del Consiglio dei Ministri, pervenire celermente a tali affidamenti».

Gli investimenti di utilità sociale dell’Inail

In Calabria, l’Inail finanzia la costruzione degli ospedali di Cosenza e Reggio Calabria e dunque, seppure la determina non faccia esplicito riferimento a tali nosocomi ma solo all’Inail è ragionevole ritenere che tra gli affidamenti sui quali procedere celermente vi siano anche questi, se Inail si determinasse in questa direzione, non fungendo essa stessa da stazione appaltante.

L'appalto può infatti rimanere in capo agli enti territoriali finanziati e, solo dopo il completamento, in questo caso l’ospedale, in forza del principio di accessione, diventare di proprietà di Inail che, per questo, eroga le risorse economiche necessarie per la costruzione solo dopo il trasferimento della proprietà dei terreni su cui sorge l’opera finanziata.

Nel caso del nuovo Gom di Reggio Calabria dovrebbe essere ancora in corso di definizione il trasferimento della proprietà dei terreni, già concessi dal comune di Reggio in comodato d’uso gratuito per la durata di 99 anni all’azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli un decennio fa, quando il progetto del Gom fu inseritonel piano di investimenti dell’Inail. E questo trasferimento resta centrale nell’iter.

I nodi della questione

Quand’anche la Regione avesse individuato con questa convenzione una soluzione per addivenire in tempi celeri alla pubblicazione del bando di appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, occorrerà che i terreni siano già di proprietà di Inail.

Ma su questo, rassicurazioni sono giunte lo scorso agosto, dal dirigente del settore Finanze e Tributi, Franco Consiglio, che in Consiglio comunale, richiamando l’accordo con il governo Draghi del 2022 e l’impegno all’accantonamento di una quota annua per l’ingente contributo ricevuto dallo Stato per mettere in ordine i conti, ha infatti fatto esplicito riferimento a tali terreni tra i beni che il Comune dovrà alienare proprio a questo fine. «Il Comune, in questo senso, si è già attivato presso la Regione e da questa vendita ci attendiamo oltre cinque milioni e mezzo di euro», aveva riferito il dirigente Consiglio.

E dunque l’iter del nuovo ospedale di Reggio, finanziato già da 10 anni e di cui il presidente Occhiuto lo scorso anno ha annunciato il completamento entro il 2029,dovrebbe potersi avviare verso una fase operativa, propedeutica all’inizio effettivo dei lavori di costruzione. Ciò, ferma restando la necessità di definire anche tutti gli altri rapporti giuridici tra Regione, Comune e Inail.

Iter accelerati e misure derogatorie

Così sarebbe se l’accelerazione voluta dalla Regione, che per il tramite del commissario delegato all’Edilizia Sanitaria formalizza di avvalersi con la sua struttura tecnico-amministrativa della suddetta Stazione Unica Appaltante (Sua) della provincia di Crotone – qualificata come Centrale Unica di Committenza (Cuc), attraverso la forma convenzionale prevista dal Tuel e di accordo tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (legge 241/1990) – dovesse, come tutto lascerebbe intendere, riguardare anche il bando per il nuovo Gom di Reggio.

L’atto pubblicato lo scorso settembre dal commissario delegato per l’Edilizia sanitaria della regione Calabria, dando continuità all’esperienza positiva maturata in seno alla suddetta Stazione Unica Appaltante, consentirà infatti di ottemperare con efficienza, efficacia ed economicità di gestione alle incombenze degli enti aderenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

È la stessa ordinanza del Capo della Protezione civile (1133 del 2025) “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della grave condizione di criticità relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria”, a contemplare «l’accelerazione dell’iter approvativo dei processi di aggiornamento come necessaria con estrema urgenza per porre in atto procedimenti e procedure semplificative, anche straordinarie, atte a mitigare e superare la condizione emergenziale».

Dunque sono previste «misure acceleratorie mediante apposite deroghe alle disposizioni normative vigenti, al fine di superare le criticità che hanno portato a deliberare lo Stato di Emergenza, incluse quelle inerenti alle procedure di affidamento».