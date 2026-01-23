L’episodio è avvenuto questa mattina nell’ospedale cittadino. Il malato doveva raggiungere l’area di decollo del mezzo aereo per il trasferimento, i sanitari hanno improvvisato una soluzione d’emergenza

La barella è l’ultimo e “innovativo” mezzo congegnato da medici e infermieri del pronto soccorso di Lamezia Terme per consentire ad un paziente di poter essere imbarcato in tempi ragionevoli sull’elisoccorso. Non proprio una operazione in sicurezza ma evidentemente l’unico modo per i sanitari di assicurare il volo al paziente in trasferimento dall’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme.

L’episodio è avvenuto questa mattina e si è reso necessario a seguito della temporanea assenza dell’ambulanza di presidio. Il mezzo, generalmente a servizio dell’ospedale, viene impiegato in casi simili, ovvero per il trasporto dei pazienti dal pronto soccorso fino all’area di decollo e atterraggio dell’elisoccorso.

Si tratta per la verità di una breve distanza, questa mattina coperta con un mezzo di fortuna. Il paziente in barella ha infatti percorso il viale, assistito dai sanitari, fino a raggiungere la piazzola ed essere poi imbarcato.