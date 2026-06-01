«Volevo rientrare da tempo, in questo campus sembra di stare negli Stati Uniti»: il professore originario di Tropea ha accettato la proposta dell’Università della Calabria e lavorerà all’ospedale Hub di Cosenza

«Un grande ritorno in Calabria. Luigi Bonavina, uno dei migliori chirurghi dell'esofago al mondo». Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, saluta, sui social, il ritorno in Calabria del prof. Bonavina, ritenuto uno dei sette chirurghi più famosi al mondo per l'esofago, che ha accettato la proposta dell'Università della Calabria e lavorerà nell'ospedale di Cosenza.

«Ho scelto di tornare in Calabria - spiega il professionista nel video postato da Occhiuto - perché è una cosa che sentivo di dover fare da tempo. Ho deciso di accettare questa proposta che mi è arrivata dall'Università della Calabria. Io ne avevo sentito parlare di Unical, non l'avevo mai vista. Sono rimasto veramente impressionato. Un campus universitario unico nel panorama italiano. Mi sembra di essere tornato negli Stati Uniti dove ho passato diversi anni».

«Credo - aggiunge Bonavina - di poter dare un contributo simili alla terra in cui sono venuto. L'impegno che mi sono preso è quello di venire a Cosenza proprio per ricreare una struttura multidisciplinare molto simile a quella che ho diretto a Milano per tanti anni, un percorso di chirurgia esofagea che qui non esisteva e in Italia le strutture dedicate alla chirurgia esofagea sono poche. La chirurgia è per definizione un lavoro di squadra e spesso noi, in sala operatoria, facciamo entrare anche gli studenti per testare le loro aspettative per il futuro».

«Cosenza - conclude Bonavina - ha tutte le potenzialità per diventare un centro di eccellenza in chirurgia esofagea. I pazienti calabresi devono fidarsi di più delle loro strutture. Questo è un po' lo scopo di questa simbiosi università-ospedale. Io sono convinto che si riuscirà a portare la Calabria al livello di uno standard di assistenza pari a quello di altre regioni d'Italia».