L’Asp di Cosenza rilancia le attività di contrasto alla diffusione del morbillo e organizza una due giorni dedicata alla vaccinazione anti MPR, con l’obiettivo di ampliare la copertura vaccinale sul territorio e intercettare bambini e adulti che non abbiano ancora ricevuto il vaccino o non abbiano completato il ciclo previsto.

L’iniziativa arriva dentro una fase in cui l’attenzione sanitaria resta alta e punta a rafforzare la risposta pubblica sul fronte della prevenzione. La strategia scelta dall’Azienda sanitaria è quella di affiancare all’attività ordinaria una formula straordinaria, distribuita tra i centri vaccinali territoriali e un appuntamento ad accesso diretto in uno dei luoghi più frequentati dell’area urbana.

Sabato 18 aprile cinque centri vaccinali aperti in provincia

La prima giornata sarà quella di sabato 18 aprile, quando dalle ore 9.00 alle ore 13.00 saranno attivati cinque centri vaccinali per consentire la somministrazione del vaccino anti MPR a chi non è stato precedentemente vaccinato o non ha completato il ciclo.

I centri interessati saranno quelli di Rogliano, San Giovanni in Fiore, Rossano, Acri e Cariati. Una distribuzione territoriale pensata per raggiungere diverse aree della provincia e facilitare l’accesso al servizio da parte della popolazione.

Vaccinazioni rivolte a bambini e adulti

L’attività programmata dall’Asp riguarda sia i bambini sia gli adulti non vaccinati o parzialmente vaccinati. Il richiamo è dunque rivolto a una platea ampia, in una logica di prevenzione che mira a ridurre i margini di circolazione del virus e a rafforzare la protezione collettiva.

La scelta di dedicare due giornate specifiche a questa campagna conferma la volontà dell’Azienda sanitaria di rendere più capillare l’offerta vaccinale, puntando su una presenza visibile e su un messaggio diretto alla cittadinanza.

Domenica 19 aprile Vax Day al Metropolis di Rende

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 19 aprile, nel pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nel piazzale antistante il Centro Commerciale Metropolis di Rende. Qui si terrà un Vax Day con offerta attiva e gratuita di vaccini, in una formula che mira a portare la campagna vaccinale in uno spazio pubblico ad alta frequentazione.