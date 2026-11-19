«In Italia mancano circa 300 posti letto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, oltre il 40 per cento del fabbisogno. In Abruzzo, Calabria, Molise, Umbria e Valle d'Aosta non ce n'è nemmeno uno. Quando una ragazza o un ragazzo attraversa una crisi acuta, può essere ricoverato in un reparto di psichiatria per adulti o trasferito fuori regione, lontano dalla famiglia. Il diritto alla salute di un bambino non può dipendere dalla regione in cui vive». Lo dice Paolo Ciani, vicecapogruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos.

«Oggi, al question time in Commissione Affari sociali, ho chiesto al ministro della Salute di concordare con le Regioni una dotazione minima di posti letto, a partire da quelle che ne sono prive. Nella manovra all'esame della Camera non c'è una riga sulla salute mentale, mentre mancano 300 posti di neuropsichiatria infantile. A luglio il ministro aveva annunciato un nuovo finanziamento del Piano nazionale per la salute mentale. Il Parlamento ha ancora il tempo di intervenire sulla manovra e siamo pronti a fare la nostra parte. Servono una dotazione minima in ogni regione, scadenze certe e risorse dedicate», aggiunge Ciani.