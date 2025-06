Più risorse per realizzare nuovi ospedali; quello di Catanzaro, esistente per ora solo su carta, quello di Crotone, mai previsto finora in alcun documento programmatico e, infine, quello di Cosenza. È la geografia dei nuovi investimenti in edilizia sanitaria quella contenuta in una nota che la struttura commissariale ha trasmesso ieri al ministero della Salute, quale proposta di interventi da finanziare con fondi Inail nell’ambito di un piano triennale.

Il “parco progetti” della Regione

Una missiva di riscontro in risposta ad una nota del ministero che un mese fa chiedeva alla Cittadella di comunicare le nuove iniziative di ammodernamento delle strutture sanitarie calabresi finanziabili dall’Istituto con fondi propri.

Nel “parco progetti” della Regione, finito oggi all’attenzione della programmazione sanitaria del ministero, sono gli ospedali di Catanzaro, Cosenza e Crotone, quelli che la struttura commissariale intende realizzare con fondi Inail.

Il nuovo ospedale di Catanzaro

Innanzitutto, il nuovo ospedale di Catanzaro. Da mesi ormai al centro delle cronache politiche locali e tornato nuovamente, di recente, argomento del giorno dopo il Consiglio comunale flop, convocato da Palazzo De Nobili per individuare il sito dove realizzarlo. La civica assemblea, infine saltata, ha avuto solo il “merito” di accrescere il caos, esacerbare le divisioni e alimentare la stesura di un profluvio di comunicati stampa su un tema, al contrario, strategico, e non solo per la città di Catanzaro.

Da finanziare con fondi Inail

Al netto della possibilità di trovare un accordo (si spera celere, sull’ubicazione), intanto, la struttura commissariale ha ufficializzato la proposta al ministero di realizzarlo interamente con fondi Inail «al fine di evitare eventuali criticità, sia in fase realizzative che di gestione della struttura, che si potrebbero verificare a causa delle differenti regole che disciplinano fonti di finanziamento diverse».

L’accordo di programma

Il riferimento è all’accordo di programma integrativo siglato dalla Regione con il ministero della Salute e del Mef – poi approvato il 27 giugno scorso dalla Conferenza Stato-Regioni – che prevedeva la copertura finanziaria del nuovo ospedale a valere sui fondi ex art. 20 di edilizia sanitaria. In particolare, 235 milioni di cui, 170 destinati alla realizzazione del nuovo ospedale, 40 per la realizzazione della cittadella della salute e 25 per l’ampliamento e l’adeguamento del presidio Mater Domini.

Fondi ex art. 20 e fondi Inail

Inoltre, si prevedeva di integrare questa linea di finanziamento con 86 milioni e 800 mila euro – decretati nel 2022 con Dpcm – nell’ambito del programma di investimenti per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'Inail. Con la proposta aggiornata si prevede, invece, di realizzare interamente il nuovo ospedale con fondi dell’Istituto, per garantire un’unica e univoca linea di finanziamento.

Oltre mezzo miliardo

La Regione ha chiesto ulteriori 300 milioni di euro, quanto si stima sia necessario, «comprensivo dei fondi per l’acquisizione dell’area». Anche la cittadella della salute si intende finanziarla con fondi Inail, la stima è di 200 milioni di euro. In conclusione, la città di Catanzaro avrebbe a disposizione oltre mezzo miliardo di euro (386.800.000 euro più 200 milioni) per completare il progetto atteso da quasi vent’anni.

Il nuovo ospedale di Crotone

Inizialmente con un investimento marginale, rientra oggi, invece, nella geografia dei nuovi ospedali anche la città di Crotone. La proposta, indirizzata a Roma, prevede l’annullamento del finanziamento di 14 milioni di euro per la realizzazione del nuovo edificio polifunzionale e la contro-richiesta di 300 milioni di euro (secondo «una prima stima parametrica dei costi») per la costruzione di un nuovo presidio.

Il nuovo ospedale di Cosenza

Anche Cosenza potrebbe beneficiare di una integrazione di risorse. Oltre ai 349 milioni – già previsti con Dpcm – per la realizzazione del nuovo nosocomio, la Regione ne ha chiesti ulteriori 200, «al fine di assicurare la copertura finanziaria dell’intervento». Complessivamente, l’Inail dovrebbe finanziare per la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza 549 milioni di euro.