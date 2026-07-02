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Sanità

Sanità in Calabria, il ritorno di un giovane medico

La testimonianza di Mattia Madeo, rilanciata da Roberto Occhiuto, racconta la scelta di restare nella regione per la specializzazione  

2 luglio, 2026
Le dichiarazioni

Case e ospedali di comunità in Calabria, il dirigente del dipartimento Salute Esposito: «Rispettate scadenze, molte strutture attive»

Il responsabile sanitario ha commentato gli ultimi sviluppi del Pnrr Salute. Ha assicurato sull’ottimo rapporto con i medici di famiglia: «Tra i primi in Italia a stringere un accordo»
Case e ospedali di comunità in Calabria, il\u00A0dirigente\u00A0del dipartimento Salute Esposito:\u00A0«Rispettate\u00A0scadenze,\u00A0molte strutture attive»\n
Sanità in affanno

All’Asp di Cosenza disavanzo da 84 milioni e debiti in aumento: «La narrazione di Occhiuto un imbroglio ai danni dei calabresi»

L’uscita o meno dal commissariamento non risolve il problema della sanità. Nell’azienda più grande della Calabria in un solo anno si è passati da un quasi pareggio di bilancio ad un deficit di milionario. Guccione: «I cittadini hanno diritto alla verità»
Massimo Clausi
All’Asp di Cosenza disavanzo da 84 milioni e debiti in aumento: «La narrazione di Occhiuto un imbroglio ai danni dei calabresi»\n
Ancora nel limbo

Ospedale di Cariati, dopo l’annuncio di De Salazar tuonano Lampare e Nursind: «Ennesimo rinvio per il Pronto soccorso»

Dura critica dopo la diffusione del cronoprogramma dell’Asp di Cosenza: «Allo stato attuale ci sono gravi carenze. Il commissario spieghi con quale personale e quali risorse le strutture dovranno operare»
Redazione Attualità
Ospedale di Cariati, dopo l’annuncio di De Salazar tuonano Lampare e Nursind: «Ennesimo rinvio per il Pronto soccorso»\n
Il caso

Neuropsicomotricista lascia Catanzaro per la Lombardia, Alecci risponde a Battistini: «L’Asp ha fallito nella gestione»

Il capogruppo Pd replica al commissario Battistini, richiama le mail con cui sarebbero stati richiesti per mesi gli strumenti di lavoro, contesta il modo in cui è stata gestita la vicenda e allarga le critiche ai conti dell'azienda sanitaria e alle difficoltà degli ospedali
Redazione
Neuropsicomotricista lascia Catanzaro per la Lombardia, Alecci risponde a Battistini: «L’Asp ha fallito nella gestione»\n

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Società

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30 giugno 2026
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30 giugno 2026
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30 giugno 2026
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Gemellaggio Cassano, Civita e Mormanno per fare rete

30 giugno 2026
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30 giugno 2026
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30 giugno 2026
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30 giugno 2026
Ore 12:00
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Cosenza vive, la prima notte bianca è un successo

30 giugno 2026
Ore 12:00
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Gemellaggio Cassano, Civita e Mormanno per fare rete

30 giugno 2026
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30 giugno 2026
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30 giugno 2026
Ore 12:00
Cirella, torna il Festival Calici sotto le stelle
La storia

Medico rientra Calabria dopo aver studiato al Nord e si rivolge ai colleghi: «Tornate per valorizzare questo territorio»

Mattia racconta la scelta di ritornare nella sua terra per la specializzazione. Il presidente Occhiuto: «Grazie dottor Madeo»
Francesco Roberto Spina
2 luglio 2026
Ore 11:17
Medico rientra Calabria dopo aver studiato al Nord e si rivolge ai colleghi: «Tornate per valorizzare questo territorio»\n
La denuncia

«Cup irraggiungibile e macchinario guasto, in Calabria curarsi è impossibile»: paziente oncologica scrive a Occhiuto

La donna ha denunciato sui social le difficoltà nell'accesso alle cure e alle prenotazioni, un macchinario ko dell’ospedale di Cetraro, i costi proibitivi fuori regione e un numero elevato di neoplasia. L’appello al presidente di Regione per una sanità più efficiente e vicina ai cittadini più fragili
Francesca Lagatta
2 luglio 2026
Ore 10:58
«Cup irraggiungibile e macchinario guasto, in Calabria curarsi è impossibile»:\u00A0paziente oncologica scrive\u00A0a Occhiuto\n
La testimonianza

Buona sanità in Calabria, paziente ringrazia l’ospedale di Germaneto: «Salvata due volte dai medici»

Alla 73enne i sanitari della Dulbecco hanno di recente sostituito una valvola aortica e impiantato uno stent. Nel 2021 l’intervento a “cuore aperto”
Giuseppe Currà
2 luglio 2026
Ore 09:23
Buona sanità in Calabria, paziente ringrazia l’ospedale di Germaneto: «Salvata due volte dai medici»\n
La replica

Sanità, Battistini smentisce Alecci: «La dottoressa non ha lasciato la Calabria per carenza di attrezzature»

Il commissario dell'Asp di Catanzaro respinge le accuse del consigliere regionale del Pd sul caso della neuropsicomotricista, sostenendo che le criticità emerse non riguardavano la mancanza di attrezzature ma questioni organizzative e professionali: «Realtà ben diversa»
Redazione
1 luglio 2026
Ore 16:09
Sanità,\u00A0Battistini smentisce Alecci: «La dottoressa non ha lasciato la Calabria per carenza di attrezzature»\n
Sanità

Medico rientra in Calabria ma dopo un anno lascia e torna in Lombardia: «Attrezzature mai arrivate». Alecci a Occhiuto: «Fa solo propaganda»

Il consigliere regionale racconta la vicenda di una neuropsicomotricista dell'Asp di Catanzaro e attacca la gestione della sanità regionale: «Altro che rientro dei cervelli, la sanità calabrese li fa fuggire»
Redazione Attualità
1 luglio 2026
Ore 11:06
Medico rientra in Calabria ma dopo un anno lascia e torna in Lombardia: «Attrezzature mai arrivate». Alecci a Occhiuto: «Fa solo propaganda»\n
L’intervista

Attive le Case della comunità del Vibonese, Sestito (Asp): «Siamo partiti, personale in servizio. Sanità di serie B? No, una rivoluzione»

Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale annuncia il completamento delle procedure e l’avvio delle strutture di Nicotera, Filadelfia, Mileto, Soriano e Serra già popolate da medici e infermieri. In arrivo anche un sesto presidio “sperimentale” a Vibo: «Ecco a cosa servirà»

Luana Costa
1 luglio 2026
Ore 10:57
Attive le Case della comunità del Vibonese, Sestito (Asp): «Siamo partiti, personale in servizio. Sanità di serie B? No, una rivoluzione»
dibattito acceso

“Il nuovo ospedale deve rimanere a Catanzaro: una scelta di sanità, di città e di futuro”

Il consigliere comunale, Raffaele Serò, in vista del consiglio comunale dell’8 luglio ribadisce: “È giusto che una decisione destinata a incidere sul futuro di Catanzaro per i prossimi decenni venga affrontata nelle istituzioni”
redazione
1 luglio 2026
Ore 07:10
“Il nuovo ospedale deve rimanere a Catanzaro: una scelta di sanità, di città e di futuro”\n
Temperature roventi

Emergenza caldo in Calabria, anziani tra i più fragili: crescono accessi e ricoveri per colpi di calore 

A Catanzaro 1.400 accessi in più in Pronto soccorso nell’ultimo mese. Il direttore Giuseppe Masciari: «Attivato il piano delle emergenze»
Luana Costa
1 luglio 2026
Ore 04:15
Emergenza caldo in Calabria,\u00A0anziani tra i più fragili: crescono accessi e ricoveri per colpi di calore\u00A0\n
L’intervista

Dalla malattia all'impegno per gli altri: così Jennifer Chimenti ha contribuito a portare l'oncologia sul territorio – VIDEO 

Dopo la diagnosi di un tumore aggressivo e la lettera aperta a Roberto Occhiuto, la nascita dell'ambulatorio oncologico di San Marco Argentano e l'estensione del modello a Cetraro e Longobucco. «La diagnosi precoce può fare la differenza tra la vita e la morte»
Salvatore Bruno
30 giugno 2026
Ore 17:00
Dalla malattia all'impegno per gli altri: così Jennifer Chimenti ha contribuito a portare l'oncologia sul territorio –\u00A0VIDEO\u00A0\n
La novità

Diabete, svolta all’Asp di Cosenza: addio a migliaia di visite inutili, 10mila prestazioni liberate ogni anno

L’accordo integrativo aziendale sottoscritto con la Fimmg introduce la possibilità per i medici di famiglia di rinnovare direttamente i piani terapeutici senza la necessità per i pazienti di recarsi in ambulatorio quando non serve
Franco Gemoli
30 giugno 2026
Ore 15:04
Diabete, svolta all’Asp di Cosenza: addio a migliaia di visite inutili, 10mila prestazioni liberate ogni anno\n
L’annuncio

Ospedale di Cariati, entro il 15 luglio apriranno Medicina e Ospedale di comunità

L'annuncio dopo l'incontro tra il commissario straordinario dell'Asp di Cosenza Vitaliano De Salazar e il Comitato popolare. Greco: «Finalmente risposte concrete, continueremo a vigilare»
Redazione
30 giugno 2026
Ore 13:40
Ospedale di Cariati, entro il 15 luglio apriranno Medicina e Ospedale di comunità\n
Consiglio regionale

Ok in commissione Sanità alla risoluzione sullo screening neonatale. Scutellà: «Risultato importante per la Calabria»

La rappresentante pentastellata: «Garantire diagnosi precoci significa dare ai neonati e alle loro famiglie opportunità che finora non erano pienamente assicurate». Annunciato un tavolo tecnico
Redazione Politica
30 giugno 2026
Ore 13:32
Ok in commissione Sanità alla risoluzione sullo screening neonatale. Scutellà: «Risultato importante per la Calabria»\n
commozione e riflessione

Catanzaro, assemblea Ordine dei Medici: premiati i professionisti con 45 anni di attività e accolti i neolaureati

Tra emozioni e riflessioni, il presidente Ciconte ha ripercorso le attività portate avanti dall’associazione soffermandosi anche sulle criticità del Sistema Sanitario
R. G.
30 giugno 2026
Ore 11:35
Catanzaro, assemblea Ordine dei Medici: premiati i professionisti con 45 anni di attività e accolti i neolaureati\n
Servizi carenti

Disturbi alimentari, per guarire bisogna lasciare il Sud: il viaggio della speranza di una maturanda calabrese e le cure che qui mancano

La giovanissima rientrerà a casa per completare l’Esame di Stato, poi ripartirà alla volta del Piemonte dove è ricoverata in una struttura apposita per Dca. In Calabria qualcosa si muove ma manca ancora una rete multidisciplinare e servizi dedicati
Franco Gemoli
29 giugno 2026
Ore 20:26
Disturbi alimentari, per guarire bisogna lasciare il Sud: il viaggio della speranza di una maturanda calabrese e le cure che qui mancano\n
Sanità calabrese

Ospedale di Paola, sale operatorie di nuovo operative: via libera agli interventi chirurgici

Dopo lo stop per l'adeguamento delle strutture, il blocco operatorio torna in funzione. L'intervento voluto dall'Asp di Cosenza consente di proseguire l'attività di reparti che rappresentano un'eccellenza regionale
Redazione
29 giugno 2026
Ore 15:08
Ospedale di Paola, sale operatorie di nuovo operative: via libera agli interventi chirurgici\n
servizio essenziale

Ubicazione servizio 118 a Catanzaro: l’associazione “La Tazzina della Legalità” chiede chiarimenti

Il sodalizio presieduto da Sergio Gaglianese interviene in merito alle ragioni che hanno determinato il mantenimento dell’attuale collocazione, nonché sulle eventuali valutazioni effettuate rispetto all’utilizzo di strutture pubbliche disponibili
Redazione
29 giugno 2026
Ore 14:39
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La denuncia

Indennità Pronto soccorso, Bloise (Uil Fp): «Accordo ingiusto, esclusi i lavoratori dell'emergenza»

Il segretario generale calabrese del sindacato critica l'intesa regionale sulle indennità e denuncia l'esclusione del personale del 118, dell'elisoccorso e dei servizi dell'emergenza-urgenza
Redazione
29 giugno 2026
Ore 11:30
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Commissariamento

Guccione punzecchia Occhiuto: «Sulla sanità è lui lo sfigato, fa solo annunci e non ne azzecca una»

L'esponente del Pd replica al governatore sul caso del commissariamento: «Tre mesi persi, rilievi della Corte dei Conti ignorati e bilanci ancora pieni di ombre. La vera farsa è la gestione del settore in Calabria»
Massimo Clausi
29 giugno 2026
Ore 04:15
Guccione punzecchia Occhiuto: «Sulla sanità è lui lo sfigato, fa solo annunci e\u00A0non ne azzecca una»\n
Buona sanità

Due tumori e la guerra (vinta) in Calabria, la storia di un paziente vibonese: «Fidatevi dei nostri medici»

VIDEO | Giuseppe Zaccaria 69enne di Vibo Marina racconta il percorso affrontato a Catanzaro: «Oggi sto bene, devo dire grazie ai medici che mi hanno seguito. A chi vuole andare fuori dico che qui ci sono grandi professionalità»
Cristina Iannuzzi
29 giugno 2026
Ore 04:15
Due tumori e\u00A0la guerra (vinta) in Calabria,\u00A0la storia di un paziente vibonese: «Fidatevi dei nostri medici»\n
LA SEGNALAZIONE

Pazienti sulle barelle e rifiuti: Cesareo denuncia le condizioni del pronto soccorso dell’ospedale di Cetraro

Nel mirino anche il punto prelievi dell'ospedale. Il consigliere di minoranza riferisce di lunghe attese e descrive una procedura che, a suo dire, vedrebbe gli stessi pazienti trasportare le provette compilate da una stanza all'altra prima dell'esecuzione del prelievo, una modalità che «lascia perplessi» 
Francesca Lagatta
28 giugno 2026
Ore 15:12
Pazienti sulle barelle e rifiuti:\u00A0Cesareo denuncia le condizioni del\u00A0pronto soccorso dell’ospedale di\u00A0Cetraro\n
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