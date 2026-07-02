Sanità in Calabria, il ritorno di un giovane medico

L’uscita o meno dal commissariamento non risolve il problema della sanità. Nell’azienda più grande della Calabria in un solo anno si è passati da un quasi pareggio di bilancio ad un deficit di milionario. Guccione: «I cittadini hanno diritto alla verità»
Dura critica dopo la diffusione del cronoprogramma dell’Asp di Cosenza: «Allo stato attuale ci sono gravi carenze. Il commissario spieghi con quale personale e quali risorse le strutture dovranno operare»
Il capogruppo Pd replica al commissario Battistini, richiama le mail con cui sarebbero stati richiesti per mesi gli strumenti di lavoro, contesta il modo in cui è stata gestita la vicenda e allarga le critiche ai conti dell'azienda sanitaria e alle difficoltà degli ospedali
La donna ha denunciato sui social le difficoltà nell'accesso alle cure e alle prenotazioni, un macchinario ko dell’ospedale di Cetraro, i costi proibitivi fuori regione e un numero elevato di neoplasia. L’appello al presidente di Regione per una sanità più efficiente e vicina ai cittadini più fragili
Il commissario dell'Asp di Catanzaro respinge le accuse del consigliere regionale del Pd sul caso della neuropsicomotricista, sostenendo che le criticità emerse non riguardavano la mancanza di attrezzature ma questioni organizzative e professionali: «Realtà ben diversa»
Il consigliere regionale racconta la vicenda di una neuropsicomotricista dell'Asp di Catanzaro e attacca la gestione della sanità regionale: «Altro che rientro dei cervelli, la sanità calabrese li fa fuggire»
Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale annuncia il completamento delle procedure e l’avvio delle strutture di Nicotera, Filadelfia, Mileto, Soriano e Serragià popolate da medici e infermieri. In arrivo anche un sesto presidio “sperimentale” a Vibo: «Ecco a cosa servirà»
Il consigliere comunale, Raffaele Serò, in vista del consiglio comunale dell’8 luglio ribadisce: “È giusto che una decisione destinata a incidere sul futuro di Catanzaro per i prossimi decenni venga affrontata nelle istituzioni”
Dopo la diagnosi di un tumore aggressivo e la lettera aperta a Roberto Occhiuto, la nascita dell'ambulatorio oncologico di San Marco Argentano e l'estensione del modello a Cetraro e Longobucco. «La diagnosi precoce può fare la differenza tra la vita e la morte»
L’accordo integrativo aziendale sottoscritto con la Fimmg introduce la possibilità per i medici di famiglia di rinnovare direttamente i piani terapeutici senza la necessità per i pazienti di recarsi in ambulatorio quando non serve
La giovanissima rientrerà a casa per completare l’Esame di Stato, poi ripartirà alla volta del Piemonte dove è ricoverata in una struttura apposita per Dca. In Calabria qualcosa si muove ma manca ancora una rete multidisciplinare e servizi dedicati
Dopo lo stop per l'adeguamento delle strutture, il blocco operatorio torna in funzione. L'intervento voluto dall'Asp di Cosenza consente di proseguire l'attività di reparti che rappresentano un'eccellenza regionale
Il sodalizio presieduto da Sergio Gaglianese interviene in merito alle ragioni che hanno determinato il mantenimento dell’attuale collocazione, nonché sulle eventuali valutazioni effettuate rispetto all’utilizzo di strutture pubbliche disponibili
L'esponente del Pd replica al governatore sul caso del commissariamento: «Tre mesi persi, rilievi della Corte dei Conti ignorati e bilanci ancora pieni di ombre. La vera farsa è la gestione del settore in Calabria»
VIDEO | Giuseppe Zaccaria 69enne di Vibo Marina racconta il percorso affrontato a Catanzaro: «Oggi sto bene, devo dire grazie ai medici che mi hanno seguito. A chi vuole andare fuori dico che qui ci sono grandi professionalità»
Nel mirino anche il punto prelievi dell'ospedale. Il consigliere di minoranza riferisce di lunghe attese e descrive una procedura che, a suo dire, vedrebbe gli stessi pazienti trasportare le provette compilate da una stanza all'altra prima dell'esecuzione del prelievo, una modalità che «lascia perplessi»