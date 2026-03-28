Le segreterie territoriali e regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Calabria prendono atto della disponibilità espressa anche a livello nazionale dal presidente di Acop Calabria, a sedersi al tavolo e confrontarsi sul rinnovo dei Ccnl Aiop e Aris del personale della sanità privata e delle rsa, fermi rispettivamente da 8 e 14 anni.

«Dobbiamo, però, sottolineare che le strutture associate ad Acop applicano il contratto Aiop/Aris ma non hanno lo strumento giuridico per rinnovare il contratto di cui non sono sottoscrittori» evidenziano le segreterie.

«Purtroppo, il sostegno di Acop non risulta al momento risolutivo della vertenza, e non sortisce l’effetto di sbloccare la situazione di stallo nella trattativa dei rinnovi contrattuali per i 300mila lavoratori a livello nazionale e gli oltre mille operatori in Calabria nei settori in questione. Per tale motivo restano ferme e sono assolutamente veritiere le argomentazioni che stanno alla base dello sciopero nazionale del prossimo 17 aprile a Roma».