A poche ore dall’avvio del regime H24, il servizio di Emodinamica dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone ha già dimostrato tutta la sua importanza strategica per la rete tempo-dipendente del territorio. Nella notte appena trascorsa, infatti, l’équipe medica e infermieristica ha eseguito con successo tre angioplastiche primarie d’urgenza su altrettanti pazienti colpiti da infarto miocardico acuto STEMI.

I tre interventi salvavita sono stati portati a termine con tempestività grazie alla piena operatività del nuovo assetto notturno e alla perfetta sinergia dell’intera macchina organizzativa, a partire dalla presa in carico immediata in Pronto Soccorso: un risultato fortemente voluto e messo a regime dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone guidata dal Direttore Generale Antonio Graziano, in stretta collaborazione con la Direzione Medica di Presidio, diretta da Lucio Cosentino, con l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia diretta da Fabio Megna e con il servizio di Emodinamica guidato dalla responsabile Annalisa Mongiardo.

Nel trattamento dell’infarto la rapidità d’azione è il fattore determinante per la sopravvivenza e per evitare danni permanenti al muscolo cardiaco. L’attivazione dell’H24 colma finalmente un vuoto storico per la sanità crotonese, che per anni ha inseguito questo traguardo proprio a causa delle note difficoltà nei collegamenti e delle peculiarità geografiche del territorio, che rendevano rischiosi i lunghi tempi di percorrenza verso gli hub fuori provincia. Poter trattare immediatamente in sede le emergenze cardiologiche, anche nelle ore notturne e nei giorni festivi, significa offrire ai cittadini una risposta clinica tempestiva e d’eccellenza vicino a casa, a piena garanzia della loro sicurezza e della loro tranquillità e nella convinzione che il diritto a cure appropriate non debba essere condizionato dal luogo in cui si vive.

I tre pazienti trattati nella notte sono attualmente ricoverati e monitorati presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) del presidio ospedaliero crotonese in condizioni cliniche stabili. Un risultato immediato che rappresenta la risposta concreta e competente di una rete assistenziale messa nelle condizioni di fare al meglio il proprio lavoro: conferma l’efficacia della riorganizzazione messa in campo dall’ASP di Crotone, valorizza la professionalità di cardiologi, infermieri, tecnici e operatori del Pronto Soccorso e dell’emergenza-urgenza e rafforza la fiducia della comunità in una sanità pubblica di qualità, capace di tutelare concretamente il diritto alla salute sul territorio.