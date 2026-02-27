A Sanremo le apparizioni a sorpresa sono come i fuochi d’artificio: o fanno “ohhh” o fanno “ops”. E ieri, durante la terza serata del Festival 2026, Belen Rodriguez è finita nella seconda categoria. Doveva essere un cameo rapidissimo, una frase, un sorriso, un colpo di scena da manuale per far impazzire la platea e soprattutto preparare il terreno alla serata delle cover. Invece è bastato un attimo, il tempo di alzare un microfono, per far vedere il trucco.

Belen spunta sul palco durante l’esibizione di Samurai Jay. È un ingresso studiato per sorprendere: lei arriva, pronuncia poche parole e sparisce. Solo che, proprio nel momento in cui deve “agganciare” la frase, si porta il microfono alla bocca con un filo di ritardo. E quel mezzo secondo è letale: il labiale non torna, il lip sync si sfascia, il playback si capisce. Un dettaglio tecnico che in tv diventa subito racconto: la scena dura pochissimo, ma è abbastanza per far scattare la reazione istantanea del pubblico più attento e per consegnare ai social un frammento perfetto da rivedere, fermare, commentare.

Subito dopo, la Rodriguez sparisce dietro le quinte. Nessun siparietto riparatore, nessuna spiegazione in diretta: si chiude lì, come un taglio secco. E nel “dopo” succede ciò che succede sempre all’Ariston quando qualcosa non gira al millimetro: il retroscena diventa più grande della performance.

Il punto, però, è che non si tratta di una comparsata buttata lì. Belen è attesa anche stasera, nella quarta serata del Festival, quella dei duetti e delle cover. E la sua presenza è legata a doppio filo a Samurai Jay, che l’ha voluta anche come protagonista del videoclip del brano “Ossessione”. Non solo: chi segue la gara con l’orecchio teso ha notato che la voce della showgirl compare per pochi secondi in un verso del pezzo portato in gara dal giovane artista. Un dettaglio che aveva già acceso curiosità e chiacchiere, e che dopo lo scivolone di ieri diventa benzina: perché ora tutti vogliono capire come andrà la seconda manche.

Stasera, infatti, Samurai Jay presenterà la sua versione di “Baila Morena” e sul palco ci saranno insieme Belen e Roy Paci. Un set-up che promette energia e ritmo, ma anche un inevitabile “controllo qualità” da parte del pubblico: dopo un lip sync fuori asse, ogni gesto viene guardato due volte.

A rendere più interessante la faccenda c’è anche il racconto di Samurai Jay su come è nata la collaborazione, che lui stesso ha spiegato in un’intervista a Open. Il cantante parla di un incontro senza forzature e di un rapporto costruito in modo naturale: «Lei è veramente una grande, si è comportata in modo super umano, si è creato un rapporto fantastico tra me e lei, perché è una persona super disponibile, super professionale, ed è Belen Rodríguez, quindi non sono cose scontate queste qui». E insiste sull’aspetto “non pilotato” della decisione: «È successo tutto nel modo più spontaneo e genuino possibile, non è servita nessuna convinzione particolare, lei ha sentito il brano, anche perché la prima cosa che mi ha detto è stata: “Guarda, io sono una rompi, se la cosa non mi piace non la faccio!”. Bellissimo, mi è piaciuta tanto subito, è stata tirata dentro, abbiamo fatto le prove, si è creata una bellissima sintonia, tutto molto spontaneo».

Parole che disegnano una Belen professionale e coinvolta, e che rendono il pasticcio del cameo ancora più paradossale: non un problema di “voglia”, ma di incastro. A Sanremo, però, l’incastro è tutto. Il Festival vive di tempi perfetti e di dettagli chirurgici: quando uno scarto si vede, diventa immediatamente la notizia.

Stasera l’Ariston offre il bis, e il bis è sempre un esame: non tanto per cancellare un inciampo, quanto per capire se quell’apparizione fuori tempo resterà una macchia o solo un incidente di percorso in mezzo a un duetto pensato per fare rumore. In Riviera, intanto, la regola è una sola: le entrate a sorpresa sono bellissime, ma vanno a tempo.