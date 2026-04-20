Torna l’appuntamento “Libero e Pensante” per la festa dei lavoratori. Direzione artistica di Michele Riondino, Antonio Diodato, Roy Paci e Valentina Petrini. Il tema del 2026 è “Restiamo umani”

Al Parco Archeologico delle Mura Greche torna l'Uno Maggio Taranto Libero e Pensante. Giunto alla XIII edizione, il concertone ideato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti prosegue il suo impegno civile sotto la direzione artistica di Michele Riondino, Antonio Diodato, Roy Paci e Valentina Petrini.

Il documento politico 2026 sceglie un tema cruciale: "Restiamo umani". Un monito che, nell'anno del quindicesimo anniversario dalla scomparsa di Vittorio Arrigoni, vuole saldare le istanze di giustizia del territorio tarantino con le urgenze globali, dalla Palestina all'Iran, fino a Cuba. «L'evento rappresenta oggi uno dei momenti culturali e sociali più significativi del Paese», sottolinea il Comitato, ribadendo la necessità di coniugare performance artistiche e riflessione collettiva. La line-up musicale, eclettica e trasversale, vedrà alternarsi sul palco artisti del calibro di Subsonica, Brunori Sas, Gemitaiz, Giorgio Poi, Margherita Vicario e Marco Castello, insieme a realtà di ricerca sonora come SI!Boom!Voilá e il collettivo Canta Fino a Dieci, progetto che mette al centro scrittura e dimensione condivisa. E ancora: Rossana De Pace, espressione della nuova canzone d'autore; Catu Diosis, producer, DJ e rapper originaria di Kampala (Uganda); Cigno, progetto che parla di capitalismo, disuguaglianze e guerra; il dj e producer Madk.

Il palco diventerà anche arena di confronto con la società civile: dagli interventi di Francesca Albanese e Tomaso Montanari, fino al primo intervento in Italia di Omar Barghouti (BDS). Particolare rilievo sarà dato alle testimonianze sul lavoro, con la presenza di Maria Teresa Daprile, vedova dell'operaio Claudio Salamida, vittima di un incidente nell'ex Ilva lo scorso 12 gennaio.

Sul fronte salute, il dottor Valerio Cecinati - responsabile del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata - porterà al centro il legame tra inquinamento e patologie. La manifestazione, autofinanziata e organizzata dal basso grazie al lavoro dei volontari del Comitato, è supportata da una campagna di crowdfunding su Kickstarter. Alla conduzione, il collaudato trio formato da Andrea Rivera, Martina Martorano e Serena Tarabini, con Maria Cristina Fraddosio a curare gli interventi politici. Novità 2026, la collaborazione con i filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici (Tlon), che racconteranno l'evento attraverso una maratona social dedicata.