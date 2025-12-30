Oltre all’Anno che verrà, in 50 trasmissioni Rai si è parlato di Calabria. Il governatore nel corso della presentazione dell’evento a Catanzaro: «Avremmo potuto finanziare sagre e festicciole, invece abbiamo deciso di spenderle in un progetto strategico»

«Capodanno è l'evento più importante organizzato insieme alla Rai, ma l'accordo con Rai Com prevede che la Calabria sia raccontata, nelle sue eccellenze e nei suoi luoghi più belli, in 50 trasmissioni del palinsesto Rai ogni anno, che in tre anni hanno ottenuto 187 milioni di spettatori». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso della conferenza stampa dell'Anno che verrà, evento quest'anno organizzato a Catanzaro.

«È stato un investimento straordinario che ha fatto conoscere al Paese luoghi della Calabria che erano sconosciuti. Questa regione è stata raccontata sempre per i problemi e mai per le eccellenze», ha spiegato.

«Le risorse impiegate possono essere spese solo per la promozione del territorio, avremmo potuto finanziare sagre o festicciole di paese, invece abbiamo deciso di spenderle concentrandole in un progetto strategico, con un'azienda di Stato, la più importante nel settore della comunicazione, e sono molto riconoscente a tutte le professionalità che hanno contribuito a realizzare questo percorso eccellente» ha detto Occhiuto.

«Quest'anno abbiamo voluto che il Capodanno si svolgesse a Catanzaro e ringrazio gli organizzatori de l'Anno che verrà perché, ogni volta, hanno dimostrato di avere grandissime capacità organizzative», ha sottolineato.