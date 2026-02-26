Originario di Cetraro, ha conquistato sul ring diversi titoli internazionali. Il campione sostiene la cantante nella vita e nella carriera: «È il mio primo fan e mi trasmette serenità»

«Secondo me una cosa bella di Dario è che fa un mestiere per cui è molto rispettoso, degli altri e di se stesso, e di me tantissimo. E poi è felice di ogni cosa che faccio, non è gelosa — sono contenta — è il mio primo fan. È entusiasta se sono sexy, è entusiasta se devo fargli ascoltare un brano difficile che per me è un rischio ed è lì sempre che mi guarda con gli occhi dell'amore. E poi è sempre felice, sereno. Sono fortunata perché in questo momento ci voleva serenità. Per fare il mio mestiere non devi avere una persona ansiosa, insicura o che è infelice della propria vita».

Con queste parole, pronunciate nello studio di Verissimo, Serena Brancale ha raccontato il suo legame con il fidanzato Dario Morello, l’uomo che oggi le sta accanto e che – a detta dell’artista – rappresenta equilibrio, sostegno e serenità in un momento particolarmente felice della sua carriera.

Barese, classe 1989, Brancale negli ultimi anni ha consolidato la propria identità artistica tra jazz, funk e contaminazioni soul, fino al successo di “Anema e core”. Ma accanto alla crescita musicale, c’è anche una stabilità sentimentale che porta il nome di Dario Morello. L’ufficializzazione della loro relazione risale al 2024, dopo la lunga storia della cantante con il musicista jazz Walter Ricci.

Dario Morello, chi è il compagno calabrese di Serena Brancale

Chi è, dunque, l’uomo che ha conquistato il cuore della cantante? Per i lettori calabresi il nome non è nuovo. Dario Morello, soprannominato “Spartan”, è nato a Cetraro, in provincia di Cosenza, il 28 giugno 1993. Orgogliosamente calabrese, è uno dei pugili italiani più titolati della sua generazione.

Morello ha iniziato a boxare a soli 14 anni, vincendo già nel 2008 il suo primo titolo italiano. Da dilettante ha collezionato successi nazionali e internazionali, fino alla medaglia d’oro ai Campionati Universitari del 2014. Il passaggio al professionismo arriva nel 2015: da lì una scalata costante che lo porta a conquistare la cintura di Campione Italiano dei Pesi Welter nel 2017 e, nel 2019, il titolo WBO Global.

Negli anni successivi il pugile calabrese arricchisce ulteriormente il palmarès con titoli UBO International ed European nei pesi medi, fino al prestigioso WBC Mediterranean conquistato nel 2023 e difeso più volte davanti al pubblico nazionale, anche in eventi trasmessi in diretta televisiva. L’8 novembre 2025 si è aggiudicato anche il titolo EBU Silver dei pesi medi, confermandosi tra i nomi di punta del pugilato italiano.

Se il precedente compagno di Serena Brancale apparteneva al suo stesso mondo artistico, Morello proviene da una realtà completamente diversa: quella del ring. Due universi lontani – musica e pugilato – che sembrano però incontrarsi nella dedizione assoluta al proprio lavoro.

Riservatissima sulla sua vita privata, la cantante ha lasciato intendere che proprio questa solidità caratteriale rappresenti il punto di forza della relazione. “È il mio primo fan”, ha detto con emozione. Un sostegno che, a giudicare dall’energia mostrata sul palco, sembra funzionare.

Così, mentre Serena continua a raccogliere consensi nel panorama musicale italiano, al suo fianco c’è un campione calabrese che sul ring si fa chiamare Spartan, ma che nella vita privata – almeno stando alle parole dell’artista – sa essere una presenza discreta.