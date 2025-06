La storia di due grandi riscatti in un contrasto affascinante tra i paesaggi metropolitani di Roma e la Calabria, con le sue spiagge selvagge e le montagne incontaminate. La racconta la serie tv diretta da Luca Brignone e coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia "La Buona Stella", le cui riprese sono in corso tra Crotone e la capitale.

La serie - interpretata da Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi - segue le vicende di Simo e Stella, esplorando le fragilità e la forza dei legami familiari nel mondo contemporaneo, mettendo in luce le sfide e le vittorie personali dei protagonisti. Simone, sfortunato e disilluso, ha perso tutto, l'amore della moglie, la custodia della figlia, il sogno di diventare un calciatore professionista, perfino la salute. Oggi la fortuna sembra risarcirlo con una seconda possibilità: il ritrovamento di una valigia piena di soldi, macchiati di sangue, lo esporrà a esperienze estreme che supererà con la sua famiglia, uniti come non sono mai stati.

Stella, la poliziotta che segue le tracce di Simone e della sua valigia, lotta da anni con il fantasma di Paolo, amante e amore della sua vita, caduto in servizio di fronte a lei e in parte anche per causa sua. L'ex marito livoroso fa di tutto per sottrarle il rapporto con il figlio e anche le promesse di una carriera, che il suo talento avrebbe dovuto far scintillare, sembrano disattese. Ma l'incontro con il fratello di Paolo, un alto dirigente del Ministero incaricato di indagare sul caso con lei, potrebbe offrirle un'opportunità di redenzione su tutti e tre i fronti.

"La Buona Stella" gode del Patrocinio della Città di Fiumicino, dell'Ente Parco Nazionale della Sila, della Provincia di Cosenza, della Provincia di Crotone, del Comune di Crotone, del Comune di Botricello e del Comune di Cutro e il progetto è stato presentato a valere sull'Avviso pubblicato da Calabria Film Commssion per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria 2024.