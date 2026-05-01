Diretta su Rai3 dalle 15.15 fino a mezzanotte, con Arisa, BigMama e Spollon alla conduzione. Oltre 50 artisti sul palco, apertura con Paolo Belli e chiusura con La Notte della Taranta. Tema centrale: lavoro e diritti nell’era dell’intelligenza artificiale

Concerto Primo Maggio 2026, scaletta e cast completo. Il Concertone del Primo Maggio torna a riempire Piazza San Giovanni a Roma, confermando la formula ormai consolidata della lunga maratona musicale trasmessa in diretta su Rai3. Un appuntamento che unisce spettacolo e messaggio sociale, capace ogni anno di catalizzare l’attenzione del pubblico tra televisione, radio e streaming.

Concertone Primo Maggio 2026: orari, conduzione e programma

L’edizione 2026 prenderà il via alle 15. 15, con una prima parte pomeridiana che accompagnerà il pubblico fino alle 19, quando la diretta si fermerà per lasciare spazio al Tg3. Il Concertone riprenderà poi alle 20 e proseguirà fino a poco dopo la mezzanotte, chiudendo una giornata che supera le dieci ore complessive di musica e intrattenimento.

Alla conduzione sono stati scelti Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon, chiamati a gestire un ritmo serrato tra esibizioni, interventi e momenti di approfondimento. Prima della diretta televisiva, già dalle 13, saliranno sul palco alcuni artisti emergenti – Henna, Jeson Lil Jokie, Svegliaginevra, Tigri da Soggiorno e Wepro – insieme alle vincitrici del contest 1MNEXT, Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.

Ad aprire ufficialmente il Concertone sarà Paolo Belli con la sua band, dando il via alla lunga staffetta di artisti.

La scaletta del Primo Maggio: tutti i cantanti sul palco

In attesa della scaletta definitiva, l’ordine delle esibizioni resta quello alfabetico, ma il cast è già definito ed è tra i più ricchi degli ultimi anni. Sul palco si alterneranno Angelica Bove, Bambole Di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Litfiba, Madame, Maria Antonietta con Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Pinguini Tattici Nucleari, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Silvia Salemi e Sissi.

Un cast trasversale che mescola generazioni e generi, dal pop al cantautorato, dall’indie al rap, fino ai grandi nomi della musica italiana.

Litfiba e Notte della Taranta: i momenti più attesi

Tra i momenti più attesi spicca la reunion dei Litfiba, che torneranno a esibirsi nella formazione storica degli anni ’80 per celebrare i 40 anni di “17 Re”. Un’operazione che ha già riacceso l’attenzione dei fan e che proseguirà in estate con un tour dedicato.

La chiusura della serata, dopo la mezzanotte, sarà invece affidata all’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, che porterà sul palco il suo repertorio legato alla tradizione e alla contaminazione musicale. Continua a leggere su La Capitale.