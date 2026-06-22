Si sono concluse le riprese del nuovo videoclip di Francesco Giannini, un progetto che nasce dall'amore per la propria terra e dal desiderio di raccontarne le bellezze più autentiche attraverso immagini, emozioni e musica.



Accogliendo i suggerimenti ricevuti dai fan attraverso i social network, l'artista ha scelto di ambientare il videoclip in diverse località calabresi, molte delle quali ancora poco conosciute al grande pubblico ma ricche di fascino, storia e identità. Un viaggio tra paesaggi mozzafiato, tradizioni e scorci capaci di raccontare una Calabria vera, lontana dagli stereotipi e pronta a mostrarsi in tutta la sua straordinaria bellezza.



Per Francesco Giannini questo nuovo lavoro rappresenta molto più di una semplice produzione musicale. L'artista calabrese, da sempre impegnato nella promozione del territorio attraverso la sua musica, ha voluto trasformare il videoclip in un racconto collettivo che unisce persone, luoghi ed emozioni, confermando il forte legame che lo lega alla sua regione.



Le riprese si sono concluse con una grande festa finale in una suggestiva location calabrese, alla presenza di alcuni tra i più seguiti influencer della regione e di numerosi protagonisti del mondo della comunicazione e dei social. Un momento simbolico che ha visto riunite tante persone accomunate da un unico obiettivo: valorizzare la Calabria e raccontarne le eccellenze attraverso un linguaggio moderno, positivo e coinvolgente.



Negli anni Francesco Giannini è diventato uno dei volti più rappresentativi della nuova musica calabrese, portando sui palchi e sui social un messaggio di appartenenza, orgoglio e valorizzazione delle tradizioni, riuscendo al tempo stesso a dialogare con le nuove generazioni attraverso sonorità contemporanee e contenuti capaci di emozionare.



L'uscita del nuovo videoclip anticipa inoltre un'estate ricca di appuntamenti per Francesco Giannini. L'artista è infatti pronto a dare il via al tour "I Love Calabria 2026", che lo porterà nelle principali piazze e località della regione con uno spettacolo che unisce musica d'autore, identità territoriale e valorizzazione delle radici culturali calabresi.



Grande attesa anche per il 22 agosto, quando Francesco Giannini sarà protagonista di un evento speciale che vedrà la partecipazione di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Una serata che si preannuncia straordinaria e che unirà artisti, pubblico e territorio in una grande festa dedicata alla musica e alla Calabria. Per l'occasione Giannini proporrà il proprio repertorio e i brani della tradizione calabrese che lo hanno reso apprezzato dal pubblico, confermando ancora una volta il suo ruolo di ambasciatore musicale della regione.



Il nuovo videoclip sarà presto disponibile sulle principali piattaforme digitali e si propone come un ulteriore strumento di promozione del territorio, un invito a scoprire la Calabria attraverso gli occhi di chi la vive, la ama e la racconta ogni giorno.



«La Calabria è una terra straordinaria che merita di essere conosciuta e valorizzata. Questo videoclip è un omaggio alla nostra identità e a tutte le persone che, con passione e orgoglio, contribuiscono a farla conoscere al mondo».