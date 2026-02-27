Duetto intenso sul classico di Gianna Nannini, sguardi e complicità fino al bacio finale. Ma l’inquadratura larga nel momento clou accende i sospetti dei social: per molti è censura Rai, per altri solo un errore di regia

Un classico del 1987, due artiste che non hanno mai amato stare al centro del palco in punta di piedi e un Festival che, quando meno te lo aspetti, torna a far discutere più per un’inquadratura che per una nota. Nella serata delle cover Levante ha scelto Gaia per duettare in “I maschi”, il successo firmato da Gianna Nannini che ha attraversato generazioni e ribaltato stereotipi. Una scelta non neutra, né nostalgica: un brano che parla di ruoli, di desiderio, di libertà. E loro lo hanno cantato così, senza freni.

Per tutta la durata dell’esibizione la tensione è rimasta sospesa tra le due. Sguardi ammiccanti, mani che si sfiorano, passi studiati ma mai rigidi. Non una coreografia forzata, piuttosto un gioco dichiarato, consapevole. L’Ariston ha seguito in silenzio, poi con applausi sempre più convinti, mentre il duetto prendeva corpo e diventava qualcosa di più di una semplice cover. Al termine del brano, come naturale conclusione di quella complicità costruita nota dopo nota, Levante e Gaia si sono baciate sulle labbra.

Ed è lì che la regia ha scelto – o ha sbagliato – di allontanarsi. Campo largo, distanza improvvisa, poi un primissimo piano quando l’attimo era già passato. Un secondo, forse meno. Abbastanza però per scatenare la miccia. Perché in un Festival dove ogni dettaglio viene passato al microscopio, un bacio non inquadrato diventa immediatamente un caso.

Gli applausi in teatro sono stati scroscianti. “C’è dell’amore qui”, ha commentato Laura Pausini, cogliendo lo spirito della performance più che la polemica. Ma sui social la musica è cambiata. “Sono state pazzesche, naturalmente mamma Rai c’ha messo lo zampino e ha staccato su un campo larghissimo per non far vedere che si sono baciate”, scrive un utente. “Credo lo sapessero e hanno fatto l’inquadratura da 1 km”, replica un altro. In poche ore l’hashtag legato al duetto è salito tra i più commentati, tra accuse di censura e ironie sull’ennesima regia poco brillante di questa edizione.

La verità, come spesso accade a Sanremo, è che il Festival vive anche di questi cortocircuiti. Un gesto artistico che diventa gesto politico, una scelta di camera che si trasforma in sospetto. Levante e Gaia, dal canto loro, hanno portato sul palco una versione intensa, giocata sull’ambiguità e sull’energia femminile. Hanno preso “I maschi” e l’hanno piegata alla contemporaneità, ribaltando ancora una volta il punto di vista.

Se sia stata censura o semplice disattenzione lo diranno – forse – i retroscena di queste ore. Intanto resta l’immagine che molti giurano di aver visto, anche senza primo piano: due artiste che si baciano nel cuore del Festival di Sanremo e un Paese che, nel 2026, riesce ancora a dividersi per un’inquadratura mancata.