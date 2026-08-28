Ad agosto ricorre uno degli anniversari più singolari, e forse più solenni, della storia dello spettacolo italiano: quello dell’ultima apparizione pubblica di Mina. Nonostante in molti credono che l'ultimo concerto di Mina sia stato il 23 agosto, l'ultima sua esibizione pubblica è avvenuta il 26 agosto 1978, sul palcoscenico del Bussoladomani, in Versilia, Anna Maria Mazzini –Mina– tenne quello che sarebbe stato il suo ultimo concerto. Un congedo che, tuttavia, quella sera non portava ancora il sigillo definitivo dell’addio: altre esibizioni erano già in programma e avrebbero dovuto completare la serie di concerti prevista per quell’estate. Così, quasi per una capricciosa decisione del destino, quell’undicesima esibizione divenne l’ultima. Nessuno, probabilmente, comprese fino in fondo che si stava consumando un commiato destinato a trasformarsi in leggenda. Mina uscì di scena e, con un gesto rarissimo nel mondo dello spettacolo, mantenne la promessa implicita di quell’addio: da allora, il pubblico avrebbe continuato ad ascoltarla senza più poterla vedere. In quell'ultimo concerto attraversò il suo repertorio con la sua consueta e prodigiosa alternanza di potenza e abbandono, di ferocia timbrica e carezza, di ironia e vertigine sentimentale. Poi arrivò il momento conclusivo. “Grande grande grande”. Il sipario, il silenzio, l’uscita. Niente bis. Era il suo ultimo concerto. E, forse, è proprio in quella sottrazione finale che bisogna cercare il segreto di Mina. Una delle artiste più visibili della storia italiana avrebbe scelto, paradossalmente, di diventare immortale attraverso l’invisibilità.

La ragazza che urlava troppo

Prima della Tigre, prima della diva, prima dell’icona, c’era una ragazza dall’energia quasi incontenibile. Anna Maria Mazzini possedeva già ciò che avrebbe determinato tutta la sua vicenda artistica: una voce impossibile da addomesticare. L’Italia musicale della fine degli anni Cinquanta aveva ancora le sue convenzioni, le sue compostezze, i suoi codici. Mina arrivò come un’increspatura violenta su una superficie troppo ordinata. Era il tempo degli urlatori, di una gioventù che cominciava a chiedere alla canzone un corpo, una fisicità, un’inquietudine. Anche i grandi maestri, davanti a quella materia vocale così istintiva e impetuosa, ebbero inizialmente qualche perplessità. Il celebre aneddoto legato a Gorni Kramer conserva ancora oggi il sapore quasi ironico delle profezie clamorosamente smentite dalla storia: davanti a quella ragazza dalla vocalità impetuosa, il grande musicista non ne intuì immediatamente il destino straordinario. Era difficile immaginare che proprio quella giovane voce, così lontana dagli schemi rassicuranti dell’epoca, sarebbe diventata la più vertiginosa interprete della canzone italiana. Le voci del tempo portavano con sé una forte eredità proveniente dal canto belcantistico, basti pensare a Miranda Martino, Wilma De Angelis, Nilla Pizzi, Betty Curtis, e le altre... La storia della musica, del resto, è piena di errori di valutazione. Accade quando il presente incontra qualcosa che appartiene già al futuro. Mina apparteneva al futuro.

Una voce capace di abitare ogni genere

La sua grandezza sarebbe riduttiva se spiegata attraverso la sola categoria della potenza vocale. Mina aveva molto di più: possedeva una coscienza musicale quasi animalesca, un istinto interpretativo che le consentiva di entrare in una canzone e modificarne la temperatura emotiva. Jazz, swing, canzone d’autore, melodia italiana, musica brasiliana, repertorio napoletano, pop, blues, standard internazionali: Mina attraversava i generi senza chiedere loro il permesso. Era capace di diventare sofisticatissima e, pochi minuti dopo, popolare nel senso più nobile della parola. Poteva affrontare Bach e lasciarsi precipitare nella canzone sentimentale. Poteva giocare con il jazz, attraversare il Brasile di Jobim, rendere sensualissima una frase apparentemente innocente, trasformare un ritornello in una confessione. La sua voce aveva qualcosa di geologico. Le grandi interpreti possiedono una tecnica. Mina possedeva una natura. E quella natura, negli anni Sessanta e Settanta, invase letteralmente l’immaginario italiano. La televisione contribuì a costruire il personaggio, ma fu Mina a cambiare il modo in cui la televisione poteva rappresentare una cantante. Il volto, gli occhi, le ciglia smisurate, le labbra, gli abiti, le metamorfosi estetiche: ogni apparizione diventava un avvenimento.

Mina, l’ultima notte della Tigre: quando il silenzio diventò leggenda. #1

Le canzoni che hanno cambiato l’immaginario di un Paese

Ma per comprendere davvero la grandezza di Mina occorre attraversare le sue canzoni come si attraversano alcune stanze della memoria collettiva italiana. Perché esistono interpreti capaci di accumulare successi ed esistono, assai più raramente, artisti le cui canzoni finiscono per modificare il modo stesso in cui una nazione sente, parla, desidera e perfino ricorda. Mina appartiene a questa seconda stirpe. “Tintarella di luna” fu, innanzitutto, una dichiarazione generazionale. In quella voce giovane, irruente, quasi insolente, l’Italia del boom economico avvertì l’arrivo di una modernità nuova, fisica, giovanile. La ragazza italiana cominciava a uscire dalle fotografie in bianco e nero di un Paese ancora severo per entrare in un tempo più mobile, più audace, più internazionale. Mina portava dentro la canzone quella mutazione.

Poi arrivò “Il cielo in una stanza”, e la musica italiana comprese che la canzone sentimentale poteva diventare un luogo metafisico. Gino Paoli aveva scritto parole di una semplicità apparente, Mina le trasformò in una dilatazione dello spazio interiore. Una stanza diventava universo, il soffitto si dissolveva, le pareti perdevano consistenza. In quella interpretazione l’amore smetteva di essere un semplice argomento narrativo e diventava una condizione assoluta dell’esistenza.

Con “Città vuota”, Mina regalò invece all’Italia una delle sue più struggenti immagini della solitudine moderna. La città, luogo per eccellenza della moltitudine, diventava improvvisamente deserta perché desertificata dall’assenza della persona amata. È un’intuizione potentissima: l’architettura sentimentale della canzone coincide con l’architettura urbana. Le strade, le luci, le case continuano a esistere, eppure tutto appare svuotato.

E poi “Se telefonando”. Forse nessun altro brano sintetizza con altrettanta perfezione la modernità musicale e interpretativa di Mina. La costruzione armonica di Ennio Morricone, inquieta, ascensionale, quasi labirintica, trova nella sua voce un’interprete capace di trasformare una telefonata in un dramma dell’anima. Mina non racconta semplicemente una fine imminente: la percorre, la intuisce, la teme. Ogni modulazione sembra aggiungere un gradino alla vertigine. È la canzone dell’amore che riconosce la propria inevitabile dissoluzione mentre ancora tenta disperatamente di esistere.

E ancora “E poi…”, con quel titolo sospeso, già carico di ciò che resta dopo una frattura. Mina vi costruisce una delle più raffinate architetture vocali della sua carriera: il sentimento cresce, si spezza, si raccoglie, torna a farsi voce. È il racconto dell’amore quando la storia è finita ma l’anima continua ostinatamente a vivere dentro le sue macerie. Le canzoni di Mina hanno fatto questo all’immaginario italiano: hanno insegnato che la musica popolare poteva essere profondissima senza diventare elitaria, sensuale senza essere volgare, drammatica senza scivolare nella retorica. E soprattutto hanno insegnato che una voce poteva diventare un luogo. Per milioni di italiani, Mina è stata la colonna sonora di una separazione, di un tradimento, di una notte insonne, di un amore clandestino, di un ritorno impossibile. Le sue canzoni hanno abitato le case e, lentamente, hanno finito per abitare la memoria. È forse questa la forma più alta dell’immortalità artistica: quando un cantante smette di appartenere soltanto alla propria biografia e comincia a far parte della biografia degli altri.

L’Italia davanti a Mina

Per comprendere Mina bisogna comprendere anche l’Italia che la guardava. Un Paese ancora attraversato da una morale pubblica rigida si trovò davanti a una donna libera, indipendente, provocatoria, sentimentalmente autonoma. Mina non interpretava soltanto canzoni d’amore: spesso sembrava portare in scena una nuova grammatica femminile. Le sue donne desideravano. Soffrivano. Pretendevano. Abbandonavano. Ricordavano. La sensualità, nella sua interpretazione, acquistava una densità adulta, lontanissima dalla civetteria. Perfino quando la canzone diventava apertamente erotica, Mina riusciva a conferirle un’aura quasi intellettuale, come se il desiderio fosse una materia complessa, degna di essere indagata con la stessa serietà di un dolore. È questa una delle ragioni per cui la sua arte ha resistito così profondamente al mutare delle epoche. Mina non apparteneva soltanto alla musica leggera. Mina apparteneva alla trasformazione del costume italiano.

Il 1972 e l’inizio del lungo commiato

Il 1972 rappresentò uno degli anni più straordinari della sua carriera e, insieme, l’inizio di una lenta separazione dal palcoscenico. Erano gli anni di “Grande grande grande”, destinata a diventare una delle sue interpretazioni emblematiche, e di “Parole parole”, il memorabile duetto con Alberto Lupo, dove la voce di Mina smontava, con un’ironia elegantissima, la retorica maschile della seduzione. Eppure, proprio mentre il successo sembrava raggiungere nuove altitudini, qualcosa nella diva cominciava a mutare. Mina soffriva il rapporto con l’esposizione pubblica. Il pubblico l’amava con una fame crescente; lei, progressivamente, avvertiva il peso di quella presenza collettiva. Cantare davanti a migliaia di persone, paradossalmente, poteva diventare per una donna dalla voce così sterminata un’esperienza di inquietudine.

Il 1972 segnò l’ultima grande stagione di esibizioni prima di una lunga sospensione dal vivo. Le voci di un possibile ritiro iniziarono a circolare. Sembrava impensabile che Mina potesse davvero abbandonare tutto. Eppure l’idea era già entrata nella sua vita.

Milleluci: il ritorno che sembrava un addio

Nel 1974, quando tornò stabilmente sul piccolo schermo accanto a Raffaella Carrà per Milleluci, l’Italia ebbe l’impressione di ritrovare Mina nella sua forma più spettacolare. Fu un programma monumentale. La televisione italiana celebrava se stessa e, attraverso le sue puntate, attraversava generi, epoche, linguaggi, memorie dello spettacolo. Mina e Carrà rappresentavano due universi diversissimi e complementari: la leggerezza esplosiva dell’una, la potenza magnetica dell’altra. Mina, in Milleluci, dimostrò ancora una volta la vastità del proprio talento. Poteva giocare, ironizzare, attraversare repertori differenti, trasformarsi continuamente. Eppure anche lì si avvertiva qualcosa. Una stanchezza dell’apparire. Un desiderio di sottrazione. Il titolo della sigla conclusiva di quella straordinaria esperienza televisiva suonava quasi come una dichiarazione programmatica: “Non gioco più”.

Nel tempo, quella frase avrebbe assunto un valore quasi profetico. Milleluci sarebbe rimasto l’ultimo grande show televisivo della sua carriera. Mina continuava a cantare, naturalmente. Continuava a incidere, a cercare repertori, a sorprendere. Il suo addio, però, aveva già cominciato a compiersi.

La tentazione della Bussola

E poi arrivò il 1978. La Versilia possedeva un significato quasi circolare nella vicenda di Mina. Alla Bussola si legavano gli esordi, i concerti memorabili, una parte fondamentale della sua storia artistica. Tornare lì significava ritornare in un luogo conosciuto, quasi domestico. Fu in quel clima che maturò l’idea di una serie di concerti al Bussoladomani, il grande teatro-tenda legato all’universo della Bussola e alla straordinaria stagione dello spettacolo versiliese. Mina accettò. La decisione accese un’attesa enorme. Era il ritorno dal vivo dopo anni di assenza. Il pubblico accorse come si accorre davanti a un evento irripetibile, forse senza immaginare fino a che punto quella parola — irripetibile — sarebbe diventata letteralmente vera. Le serate previste erano quindici, ma furono soltanto undici i concerti effettivamente realizzati, e l’ultimo si tenne il 26 agosto 1978.

L’ultima sera

Il Bussoladomani era gremito. L’Italia attendeva Mina come si attende una grande apparizione. Lei salì sul palco portando addosso anche le proprie paure. La tensione dell’esibirsi dal vivo, per una donna capace di dominare un teatro, rappresentava una contraddizione profondissima: la più grande voce italiana poteva sentirsi intimorita proprio davanti all’atto di offrirsi allo sguardo del pubblico. Poi la musica prese il sopravvento. Mina fece ciò che aveva sempre fatto: cantò. E quando una voce come la sua cominciava a occupare lo spazio, tutto il resto diventava secondario. La cantante, il pubblico, il teatro, le luci: ogni elemento veniva assorbito da quella straordinaria macchina emotiva. Alla fine arrivò “Grande grande grande”. Poi Mina uscì. Niente bis. Quella sera venne conservata dalla registrazione che sarebbe diventata “Mina Live ’78”, documento sonoro dell’ultima apparizione pubblica della più grande voce italiana. Da quel momento, il palco avrebbe atteso invano. La donna che scelse di sparire Ed è qui che la storia di Mina diventa qualcosa di più della biografia di una cantante. Perché Mina non smise di lavorare. Smise di mostrarsi. La distinzione è decisiva. Continuò a incidere dischi, a sperimentare, a collaborare, a sorprendere il pubblico. La sua discografia successiva avrebbe continuato ad allargarsi come un continente. La voce restava. Il volto, invece, cominciava a sottrarsi. E più Mina si sottraeva, più diventava presente. È uno dei grandi paradossi della modernità: nell’epoca in cui l’esistenza pubblica sembra richiedere una continua esposizione, Mina costruì la propria eternità scegliendo il contrario. La distanza divenne parte dell’opera. Il silenzio divenne linguaggio. L’assenza divenne immagine. Ogni generazione ha cercato Mina. Ha immaginato il suo volto, il suo corpo, la sua vita quotidiana. I media hanno inseguito fotografie, indiscrezioni, apparizioni. Lei, intanto, continuava a esistere nel luogo più puro e più inafferrabile: la voce. E forse è proprio questo il suo più grande capolavoro. Mina ha compreso che l’immagine può consumarsi. Una voce, se è davvero grande, può attraversare i decenni.

La Tigre e l’eternità

A quasi mezzo secolo da quella notte d’agosto, il 26 agosto 1978 continua a possedere qualcosa di sacrale nella memoria dello spettacolo italiano. Il Bussoladomani fu il luogo dell’ultima apparizione e, simbolicamente, della nascita definitiva del mito. Mina lasciò il palcoscenico quando avrebbe potuto continuare a dominarlo per decenni. Rinunciò alla ripetizione, alla celebrazione continua di se stessa, alla trasformazione della gloria in abitudine. Scelse il momento più difficile. Quello di andarsene. E in quell’uscita di scena c’è forse la forma più alta della sua grandezza. Perché alcune artiste appartengono al loro tempo. Altre riescono a trascenderlo. Mina appartiene a quella rarissima stirpe di interpreti che, invece di invecchiare con le proprie canzoni, sembrano ringiovanire nella memoria di chi le ascolta. Ogni nuova generazione la incontra come se fosse contemporanea. Ogni ascolto restituisce qualcosa che sembrava impossibile: la sensazione di una voce ancora capace di sorprendere. Il 26 agosto 1978, al Bussoladomani, Mina abbandonò le scene. La sera stessa, senza che nessuno potesse ancora comprenderlo fino in fondo, cominciò la sua seconda vita. Quella dell’invisibile. Quella della leggenda. Quella delle creature che, quando finalmente si sottraggono allo sguardo degli uomini, diventano impossibili da dimenticare.

L’ultima esibizione di Mina (Bussoladomani, 1978)