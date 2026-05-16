Neanche la tempesta di pioggia e vento di questa mattina ha fermato l’onda colorata del Comics che ha inondato il Parco Acquatico di Rende, trasformandolo nel paradiso dei nerd. Intorno alle dieci del mattino curiosi, appassionati, nostalgici, gamer, collezionisti e cosplayer di tutte le età hanno invaso gli spazi dell’evento, confermando ancora una volta il successo di quello che ormai è considerato uno degli appuntamenti di genere più importanti del Sud Italia.

Tra parrucche fluorescenti, costumi ispirati agli anime più celebri e code davanti agli stand, il festival ha subito mostrato il suo volto più creativo. Presi d’assalto gli espositori arrivati da tutta Italia con gadget, fumetti, action figure e volumi manga, mentre la gaming area è stata letteralmente occupata da decine di ragazzi impegnati tra console, sfide e tornei.

Eisaku Inoue, storico animatore della Toei Animation e autore di sequenze iconiche di Dr. Slump, Dragon Ball, One Piece e soprattutto Saint Seiya, anche questa mattina ha incontrato decine di fan italiani durante il firmacopie ufficiale, autografando le stampe numerate realizzate appositamente per il festival e ispirate proprio al mondo dei Cavalieri dello Zodiaco.

L’atmosfera, tra musica, colori e richiami agli anni Novanta e Duemila, ha trasformato la fiera in un enorme punto di ritrovo generazionale, un crocevia in cui voglia di amarcord, collezionismo e nuove tendenze della cultura pop asiatica si sono incontrate per darsi la mano.

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Il gran finale dell’evento è previsto per domani, domenica, con la giornata dedicata al K-pop, alla gara cosplay e soprattutto all’attesissimo concerto di Giorgio Vanni, voce storica delle sigle animate italiane, che chiuderà il festival con il live delle 20:30.