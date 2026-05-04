Da dodici anni il Cosenza Comics and Games, colora la primavera dell’area urbana. Nato come appuntamento tra le mura della Città dei Ragazzi, da qualche anno è Rende a ospitare l’evento più amato dal mordo nerd calabrese.

Fumettisti, espositori, disegnatori, musicisti e creativi da tutta Italia, si raccoglieranno a partire dal 15 maggio al Parco Acquatico per una tre giorni da segnare sul calendario.

I numeri dell’evento, che vede la direzione artistica di Sante Mazzei, sono in costante crescita.

Dal 15 al 17 maggio al Parco Acquatico di Rende il festival più amato dal mondo nerd calabrese: attesi 10mila visitatori, ospite d’onore il sensei Eisaku Inoue e gran finale con Giorgio Vanni

«Un'edizione del festival può arrivare a coprire, nell'arco delle tre giornate, intorno a circa diecimila utenti – spiega -. Se calcoliamo anche chi visita le mostre, arriviamo anche a numeri un po' più alti e questo ci rende molto orgogliosi».

Il claim di quest’anno è “Mission: Multiverse”, in omaggio al tema del multiverso, amatissimo da fumetti e cinema.

«Ci piace l’idea che questo claim diventi anche una fonte di ispirazione per chi partecipa all'evento, quindi sicuramente troverete all'interno del festival tante attività legate a questo tema particolare, ci saranno tanti cosplayer ispirati da questo fil rouge».

Fra gli ospiti che Sante Mazzei sogna di portare in Calabria c'è Sara Pichelli che è un'illustratrice e fumettista che lavora con Marvel.

«Lei è stata una delle fumettiste che ha lavorato al personaggio di Miles Morales che è lo Spider-Man attuale, il famoso Spider-Man di colore che è molto amato in questo momento e che è un personaggio che a me piace tantissimo. Ci piacerebbe anche proseguire e far diventare una tradizione l’ospite internazionale.

Parlando del programma il carnet è molto ricco ecco gli appuntamenti principali.

Venerdì 15 maggio si parte con un mix che tiene insieme intrattenimento e divulgazione. Arriva il grande ospite internazionale, il sensei Eisaku Inoue, nome di punta dell’edizione, animatore storico che ha nel suo curriculum grandissimi successi della Toei Animation come il remake di Dr. Slump e Arale, One Piece e soprattutto Saint Seiya (I Cavalieri dello Zodiaco); poi sarà la volta di Giulia Adragna e Miriam Gambino, figure legate al mondo dei contenuti digitali. A questi si affiancano La Va Lend e Krisfits, mentre sul Main Stage spazio allo spettacolo “Buongiorno Radio Kids”, pensato per un pubblico giovane e scolastico.

La giornata di sabato 16 maggio amplia il raggio. Tra gli ospiti si aggiungono Daniela Pacotto, storica voce del doppiaggio italiano, e Davide Garbolino, altro volto noto del settore. Presente anche Freschissima, tra i creator più seguiti. Sul palco principale andrà in scena “Quiz Show Kids”.

Il festival raggiunge il suo picco domenica 17 maggio. Torneranno alcuni ospiti già presenti nei giorni precedenti a cui si aggiungerà Giorgio Vanni, figura simbolo delle sigle dei cartoni animati, protagonista sia tra gli ospiti sia sul palco con lo show serale. Sempre nella giornata conclusiva spazio anche ai K-Pop Damon Hunters.