Blitz della Guardia di Finanza lungo la Statale 18: oltre 8 kg di sostanza stupefacente nascosta in un vano segreto realizzato nella vettura. Un arresto e tre denunciati

Oltre 8 chilogrammi di hashish sono stati sequestrati e un corriere è stato arrestato nell’ambito dell’operazione “Staffetta” condotta dalla Guardia di Finanza nel Cosentino.

Controlli tra Scalea e Cetraro: intercettata un’auto con 80 panetti di hashish. Arrestato un corriere, altri tre indagati

Il risultato è maturato durante i controlli intensificati lungo la Strada Statale 18, dove i finanzieri delle Tenenze di Scalea e Cetraro hanno intercettato un’autovettura sospetta, supportata da altri due veicoli con funzione di staffetta.

Il controllo, eseguito nel territorio di Cetraro, ha permesso di rinvenire oltre 8 kg di hashish, suddivisi in circa 80 panetti, nascosti in un vano appositamente realizzato all’interno del mezzo. Sequestrata anche l’auto utilizzata per il trasporto. Secondo le prime stime, lo stupefacente avrebbe fruttato circa 100 mila euro, consentendo il confezionamento di numerose dosi destinate al mercato locale e nazionale.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola diretta dal procuratore capo Domenico Fiordalisi, hanno portato all’arresto in flagranza del corriere e al deferimento a piede libero di altri tre soggetti.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in campo dalle Fiamme Gialle, con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva.