La top model affianca Carlo Conti nella quarta serata del Festival. Tra il ricordo della malattia, la difesa della collega Irina Shayk e l’orgoglio per la figlia Matilde, Bianca si mette a nudo: «Ho dovuto elaborare il lutto della donna che ero prima»

Giorno quattro: la riviera respira l’aria elettrica che precede la finalissima, ma prima c’è da superare lo scoglio più amato dal pubblico, quello delle cover. Nella consueta conferenza stampa di metà giornata, l’atmosfera appare distesa, rinvigorita da dati d’ascolto solidi — una media di 9,5 milioni di telespettatori — e dal ritorno di un volto carissimo al festival: Bianca Balti.

La modella torna sul luogo del delitto a un anno esatto dalla sua ultima apparizione, quando la battaglia contro il tumore diagnosticato nel 2024 era ancora una ferita aperta e fresca di terapie. Accanto a lei, un Carlo Conti soddisfatto definisce la serata dei duetti come «la festa per eccellenza, un mix di accoppiamenti classici e scommesse audaci, sempre nel segno della spensieratezza».

Il “lutto” e la nuova consapevolezza

Ma è stata Bianca a prendersi la scena, trasformando l’incontro con i giornalisti in un momento di autentica riflessione umana. «Non amo particolarmente le feste, sono un po’ snob in questo, ma per Sanremo faccio un’eccezione», ha scherzato, prima di farsi seria parlando del suo percorso personale.

«L’ultimo anno è stato il più complesso della mia esistenza. Dopo la chemio ho dovuto affrontare un vero e proprio lutto: quello per la donna che ero prima. Quella donna senza cicatrici e senza l’ombra delle recidive non esiste più. Anche se i capelli ricrescono, la spensieratezza di un tempo va elaborata come una perdita».

Sorellanza e difesa delle colleghe

La Balti ha poi voluto rispondere indirettamente alle polemiche che hanno investito Irina Shayk, criticata da alcuni per un ruolo ritenuto troppo “silenzioso” durante la terza serata. «Irina è una donna splendida e mi è stata vicina in modo incredibile durante la malattia. Oltre l’immagine sexy e l’ostacolo della lingua, c’è una persona simpaticissima che ieri ha fatto sognare tutti».

Il segreto della sua resilienza? La rete sociale. La top model ha raccontato di aver creato un gruppo di supporto su Zoom dove incontra settimanalmente altre donne che hanno vissuto il suo stesso dramma: «La parola chiave è sorellanza. Sapere di non essere soli cambia tutto».

Orgoglio di mamma

Non è mancato un pensiero per le figlie, Matilde (18 anni) e Mia (10), che la seguono da Los Angeles. Se con la piccola il rapporto è fatto di protezione, con la maggiore — che ha appena intrapreso la carriera nella moda — il dialogo è più professionale. «Le ho impedito di sfilare prima della maggiore età perché volevo che avesse altre priorità. Oggi le insegno solo una cosa: non permettere mai al giudizio degli altri di definire quanto vali».

Stasera, tra una cover e l’altra, Bianca Balti non porterà sul palco solo la sua bellezza, ma la storia di una donna che ha imparato a convivere con i propri segni, trasformandoli in un messaggio di speranza per chi la guarda da casa.