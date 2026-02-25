La settimana sanremese accende anche il mercato degli incontri per adulti: più ricerche, più annunci e una clientela sempre più organizzata e… prenotata con mesi d’anticipo. Ma il vero cambiamento è nel clima: meno improvvisazione, più accompagnamento, cene e compagnia

Sanremo durante il Festival è una piccola Las Vegas ligure. Tutto cresce: i prezzi degli hotel, le code per un taxi, il numero di badge al collo e – inevitabilmente – anche il mercato degli incontri per adulti. Nulla di nuovo, certo. Ma ogni anno il fenomeno cambia pelle, seguendo il ritmo del Festival e della società che gli gira attorno.

Secondo i dati diffusi da SimpleEscort, piattaforma internazionale dedicata agli annunci di intrattenimento per adulti, la settimana che precede l’inizio della kermesse ha fatto registrare un aumento significativo delle ricerche online: +45% per la chiave “escort sanremo” e +27% per “escort trans sanremo”. Numeri che raccontano una città che, per sette giorni, cambia dimensione e pubblico. Del resto, la popolazione della provincia di Imperia si moltiplica: artisti, discografici, tecnici, giornalisti, curiosi, influencer e professionisti vari. E dove aumenta il traffico umano, aumenta anche l’offerta di servizi.

Il dato forse più interessante è che non si parla più solo di incontri dell’ultimo minuto. Gli annunci crescono del 30% rispetto allo scorso anno e, raccontano gli operatori del settore, la parola d’ordine è organizzazione. Appuntamenti fissati con anticipo, cene programmate, presenze agli eventi collaterali. Sanremo sembra aver trasformato anche questo mondo in un’agenda fatta di slot e prenotazioni, quasi fosse un’estensione del calendario ufficiale del Festival.

Francesca, 45 anni, lavora stabilmente a Sanremo e confessa di vivere la settimana della musica con sentimenti contrastanti. «Io preferisco la tranquillità durante l’anno», racconta. Troppa gente, troppo caos, meno privacy: il Festival non è sempre sinonimo di business felice. «Preferisco clienti abituali o comunque persone del posto», dice, spiegando come il ritmo frenetico della città renda tutto più complicato.

Di tutt’altra filosofia Elena, 31 anni, milanese, professionista itinerante che segue i grandi eventi. Per lei Sanremo è una tappa fissa da quattro anni. Appartamento prenotato con tre mesi d’anticipo e clientela diversa rispetto al passato: meno chiamate improvvise, più appuntamenti programmati. «Molti cercano la cosiddetta GFE, la Girlfriend Experience», racconta. Traduzione: non solo incontri privati, ma compagnia, cene, eventi, qualcuno con cui staccare dalla pressione dell’Ariston. In fondo, anche dietro i lustrini, il Festival resta una settimana stressante.

E non è più un mercato esclusivamente maschile. Cresce la domanda femminile, come conferma Leonardo, 28 anni, gigolò veronese che durante la settimana sanremese incastra appuntamenti tra aperitivi e post-serata. «Molte clienti cercano un accompagnatore che sappia stare in mezzo alla gente», spiega. Donne tra i 40 e i 50 anni, spesso professioniste o ospiti straniere, che vogliono semplicemente qualcuno con cui condividere la serata senza complicazioni. «Vengo presentato come un caro amico», sorride.

Dietro le quinte c’è anche una forte mobilità geografica. Il 70% degli annunci pubblicati in provincia di Imperia riguarda professionisti e professioniste in trasferta, soprattutto da Milano e dalla vicina Francia. Sanremo, insomma, diventa un hub temporaneo, una sorta di fiera parallela dove domanda e offerta si incontrano per pochi giorni e poi spariscono con la stessa rapidità con cui arrivano.

Naturalmente salgono anche i prezzi. Secondo il report, l’aumento medio si aggira attorno al 25%, complice la corsa agli alloggi e i costi logistici alle stelle. Ma più che i numeri, colpisce il cambio culturale: meno improvvisazione, più esperienza sociale. Molti cercano semplicemente compagnia, qualcuno con cui chiacchierare dopo una giornata di conferenze stampa, prove e dirette.

Perché il Festival, a guardarlo bene, non è solo musica. È un’enorme macchina di relazioni umane. E mentre sul palco si inseguono note e classifiche, fuori dall’Ariston si muove un mondo parallelo fatto di incontri, cene e storie che durano una sera. A Sanremo, in fondo, tutti cercano la stessa cosa: non sentirsi soli, almeno fino all’ultima canzone.