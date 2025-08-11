Si è conclusa con un successo di partecipazione senza precedenti la 19° edizione della Rassegna Teatrale “Premio Antica Krimisa” a Cirò Marina. Cinque spettacoli nella Piazza centrale della cittadina che hanno visto una straordinaria partecipazione di pubblico e con compagnie di altissimo livello in grado di rendere partecipe e attento ogni singolo intervenuto.

Soddisfazione per la rassegna espressa in primis dalla consigliera comunale delegata Virginia Marasco che nel suo saluto ha dichiarato: «L’amministrazione comunale punta molto su questo evento annuale diventato ormai un chiaro punto di riferimento e che deve continuare ad essere sostenuto con determinazione e impegno».

Ad ogni applauso, a ogni risata, a ogni silenzio condiviso, si è percepito il battito del pubblico, vera anima del teatro e di questa rassegna. Importanti i temi trattati dalle varie compagnie in gara, dalla violenza sulle donne ai problemi sociali, dai messaggi di pace allo stop di ogni guerra e forma di violenza, hanno saputo esaltare la qualità dei protagonisti e le compagnie teatrali hanno così ricevuto un forte plauso della giuria composta da Orsola Sicilia, Teresa Pellizzi, Giuseppe Dell’Aquila, Maria Caligiuri, Virginia Marasco, Giovanni Malena, Margherita Lettieri, Massimo Lomonaco.

«Un grazie speciale lo vorrei rivolgere agli attori, agli artisti e a tutte le persone che dietro le quinte, con dedizione e passione, hanno reso possibile ogni spettacolo. All’amministrazione comunale, agli impiegati, tecnici e operai del nostro comune. Senza di loro, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile». È quanto ha dichiarato Giovanni Malena Presidente dell’associazione teatrale Krimisa. «La nostra rassegna si è conclusa con un altro successo e questo ci carica in vista dell’anno prossimo quando raggiungeremo i 20 anni di rassegne nel nostro Comune. Pertanto se anche oggi il sipario si chiude, è solo per aprirsi, domani, su nuove storie, nuove emozioni, nuove esperienze da offrire e vivere insieme. Ci mettiamo subito al lavoro per preparare la nuova stagione e per rendere il nostro Teatro sempre più bello e accogliente».

I Premiati