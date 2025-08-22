Grande successo “Una notte da sogno” a Vibo Marina. Ieri sera, infatti, si è svolta la sesta edizione dell’evento promosso dalla Top Events con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il corso principale si è trasformato in un vero e proprio festival dello spettacolo tra mini-concerti, giochi pirotecnici e coinvolgimento puro, per una scaletta di grande spessore.

Un programma intenso

Si è iniziato intorno alle 21:30, al Tropical, con il Body Painting Weronique Art e si è proseguito alle 21:45, alla spiaggetta The Sun, con il Faber Quartet. Alle 22:30 spazio a PyroVaghi (sul lungomare) e ad Andrea Reda (Tropical); alle 23:15, sempre al Tropical, l’esibizione di Girotti. Il tutto in attesa dell’evento principale, la ciliegina sulla torta rappresentata dal concerto di Fred De Palma. Un interminabile fiume di gente si è riversato all’interno dell’area portuale di Vibo Marina per assistere allo spettacolo live del cantante, riempendo ogni angolo. Dopo il concerto, si è continuato a ballare grazie al dj set con Emilio Farfaglia. Continua a leggere su IlVibonese