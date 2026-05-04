L’appuntamento sportivo, fortemente voluto dalla Asd 3 M di Lamezia, ha visto come protagonisti anche i bambini, che si sono esibiti a inizio serata

Si è svolta domenica scorsa, presso il Parco Peppino Impastato, organizzata dalla “Asd 3 M” di Lamezia Terme, allenata dal maestro Angelino Mascaro, una serata di pugilato ad alti livelli. Gli appassionati di questo sport hanno potuto godere di momenti sportivi intensi.

La serata – si legge in una nota stampa – è iniziata con l’esibizione dei bambini, che hanno dimostrato, nel loro modo di essere, come questo sport sii genuino, sia nel gesto tecnico che nei rapporti fra gli atleti. L’appuntamento sportivo, si è conclusa con l’incontro clou della serata, fra i professionisti Decio della società di casa, allenata dal maestro Angelino Mascaro contro il forte pugile Mosquera. Alla fine di uno spettacolare incontro, vince ai punti l’atleta lametino Decio. Fra l’esibizione dei bambini e l’incontro finale, vi sono stati una serie di combattimenti ad alto profilo tecnico che hanno allietato la serata.

Fra questi, quello dell’atleta Martina Fuduli tesserata alla “asd Shanti 1985” di Vibo Valentia, allenata dal maestro Aldo Facciolo e l’atleta Islah della “asd Mina Box di Soverato”. Ambedue atlete al debutto. L’incontro è stato dominato dalla vibonese Fuduli che già alla prima ripresa colpisce duramente l’avversaria, contata dall’arbitro. L’incontro prosegue vedendo sempre l’atleta della società vibonese prendere l’iniziativa e portare diversi pugni a segno. Nella terza ripresa l’atleta di Soverato, ormai disorientata dalla boxe precisa ed incisiva di Martina Fuduli, viene contata dall’arbitro per la seconda volta. Le tre riprese, sono state nettamente dominate dall’atleta vibonese, che meritatamente vince, riuscendo a realizzare quanto studiato in allenamento. Un altro talento scoperto dal maestro Facciolo.