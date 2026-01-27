Il passaggio sulle dune di Merzouga, in Marocco, e i settori tecnici confermano la difficoltà del rally: «Una gara vera, che non fa sconti». Domani si prosegue in direzione Assa
Una tappa dura, vera, di quelle che fanno capire subito che l’Africa Eco Race 2026 non concederà sconti a nessuno. Carmelo Palmer, pilota calabrese impegnato nella seconda giornata di gara, racconta così la prova che da Bousaid ha portato il caravan a Tagounite, nel cuore del Marocco, al termine di una speciale accorciata ma tutt’altro che semplice.
«È andata bene, oggi è stata una tappa tosta e molto tecnica», spiega Palmer al nostro network all’arrivo al bivacco. La giornata, segnata anche dal passaggio sulle iconiche dune di Merzouga, ha messo a dura prova fisico e concentrazione dei piloti: «Abbiamo affrontato pietre, passi di montagna molto duri – dice il pilota cosentino – , poi le dune di Merzouga e infine un lunghissimo trasferimento, davvero sfiancante, prima di arrivare qui al paddock. Però anche questa è andata».
Una prova speciale ridotta a 218 chilometri rispetto ai 381 previsti, a causa di allagamenti lungo il percorso, ma resa ugualmente impegnativa da un mix completo di navigazione, settori tecnici, tratti sassosi e dune compatte dalla pioggia dei giorni precedenti. Dopo una notte con temperature sottozero nel bivacco nei pressi di Er Rachidia, a quasi mille metri di quota, i piloti sono entrati direttamente in speciale senza trasferimento, trovandosi subito a fare i conti con il cronometro e con un road book insidioso.
«Se il buongiorno si vede dal mattino – è il pensiero comune nel paddock – questa Africa Eco Race sarà tutt’altro che facile». Palmer lo ha capito sulla propria pelle, ma porta a casa una tappa positiva e tanta esperienza in più. La corsa ora prosegue verso sud: domani si riparte da Tagounite in direzione Assa, prima di lasciare il Marocco e affrontare le cinque tappe in Mauritania. La sfida, quella vera, è appena cominciata.