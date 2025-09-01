L’annuncio del sindaco Giuseppe Falcomatà che ricorda il legame del numero uno della Federazione internazionale di calcio con le sue origini reggine e loda il suo impegno nella promozione dello sport come strumento di crescita e inclusione
A Gianni Infantino, presidente della Fifa, di origini reggine, sarà conferita la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria. Lo annuncia il sindaco Giuseppe Falcomatà.
«Si tratta di un riconoscimento - spiega il primo cittadino in una nota, - che premia l'impegno del massimo dirigente del calcio mondiale nella diffusione e valorizzazione dello sport come strumento universale crescita educativa e inclusione sociale. Grazie alla sua preziosa guida la Fifa ha promosso progetti a sostegno dei giovani, delle comunità più fragili e a tutela delle donne nello sport».
«La nostra città, che da sempre ha un legame profondo con il calcio – aggiunge Falcomatà -, riconosce al presidente Infantino un rapporto speciale, radicato nelle sue origini familiari e dimostrato più volte attraverso vicinanza e sostegno alle realtà sportive locali. In questo contesto la massima onorificenza cittadina rappresenta un segno di riconoscenza e stima verso un leader che, a livello internazionale, ha saputo diffondere i valori educativi e sociali dello sport».
La cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria ad Infantino è in programma nei prossimi giorni.